Empresário brasileiro dá dicas para investir no exterior

São grandes os desafios que um empreendedor encontra ao investir fora do país, mas o resultado pode ser duplamente recompensador.

Na hora de empreender internacionalmente, é importante prestar atenção a detalhes essenciais para estabelecer uma boa relação de trabalho ao redor do mundo. Cleverson Cassel, da CambioReal, empresa de remessas internacionais que está há 12 anos no mercado e em constante crescimento, dá algumas dicas:

É importante aprender a língua. Muitos brasileiros se mudam para outros países e estabelecem contatos apenas com pessoas de mesma origem e acabam desistindo de falar a língua do país. Isso é mais comum do que se imagina, principalmente em regiões com grande concentração de brasileiros, como Flórida, Massachussets, New Jersey e Connecticut (Estados Unidos). Realmente, é possível se virar falando apenas português nessas regiões, mas para empreender é preciso ir além. Mesmo que seus clientes sejam brasileiros, é preciso falar inglês com fluência para estabelecer contato com parceiros, adquirir licenças, lidar com bancos, fornecedores, entre outros.

Pesquise sobre os costumes locais. Antes de iniciar os empreendimentos, pesquise e aprenda os costumes mais tradicionais do país. Verifique quais os comportamentos mais comuns dessa cultura na hora de fazer negócios. Essencial saber quais comportamentos que no Brasil são normais, mas que podem ser inaceitáveis no país onde irá investir. Por exemplo, na China é costumeiro levar um presente para os anfitriões de uma reunião. Já nos Estados Unidos, é habitual chegar sempre com, no mínimo, cinco minutos de antecedência a uma reunião. Um pequeno atraso, mesmo que justificado, é visto como uma grande falha.

Identifique a sinergia entre as culturas e use isso como um diferencial para o seu negócio. Na CambioReal sabemos utilizar a cortesia e simpatia brasileira em sintonia com os processos diretos e menos burocráticos americanos. É interessante combinar vantagens dos dois mundos para oferecer um serviço diferenciado e obter uma vantagem competitiva. Nossos concorrentes, por exemplo, são majoritariamente europeus ou americanos. Com isso, não conseguem competir conosco em questão de atendimento de qualidade. Isso porque conhecemos nosso público e suas necessidades e possuímos um know how "brasileiro" em atendimento ao cliente. Ao mesmo tempo, nossos clientes brasileiros, acostumados com a burocracia de bancos, se surpreendem com a forma como a CambioReal consegue trazer a objetividade americana para simplificar serviços e deixar remessas fáceis e baratas.

Proteja-se das variações cambiais e otimize seus custos. Mesmo quando seu negócio não é relacionado ao câmbio, é preciso ficar sempre de olho nas flutuações cambiais e nos seus custos, uma vez que pode impactar bastante na lucratividade da empresa. Por exemplo, para enviar dinheiro para o exterior, tente entender os fatores que podem levar a moeda daquele país a ficar mais cara ou mais barata e fazer remessas em um momento mais favorável. Para isso, é preciso estar antenado às notícias de política e economia tanto do Brasil como do país onde deseja investir. Além disso, compare custos de serviços que podem ser realizados no Brasil ou no exterior. A CambioReal, por exemplo, possui um call center no Brasil, onde a mão de obra é mais qualificada e econômica e os atendentes falam português. Assim, é possível oferecer serviços melhores e mais baratos, além de uma margem maior para oferecer bônus e motivar funcionários. Já os funcionários relacionados com regulamentações e segurança são localizados nos Estados Unidos, pois estão em contato mais próximo com órgãos americanos, facilitando a constante atualização.

Mantenha-se focado. Por último, mas não menos importante, é preciso se manter firme no que acredita. Empreender fora do país pode apresentar desafios maiores, com a língua, cultura, relações. Porém, tente aceitar que desafios são parte natural do caminho de qualquer empreendedor. Se você tem um bom serviço e acredita no que comercializa, não tem como dar errado. É preciso pensar que investimentos são geralmente a longo prazo e que os frutos serão colhidos se você for persistente e trabalhar muito!

CEO Cleverson Cassel - Mestrado em Business Administration pela University of Delaware em curso (2012 – 2017 Expected). Cursou Processamento de dados pela CEZUFOZ. Fundador, Presidente e Compliance Officer da CambioReal INC (USA) e Presidente da Vivo Transfer LTD (UK). Atua gerenciando a empresa como todo e ativamente no gerenciamento e execução de projetos de tecnologia. Opera no mercado de FOREX. Estabelece relações com bancos, fornecedores e desenvolve parcerias para a expansão e desenvolvimento das empresas. No passado, foi COO da MSBB Money LTD.

Diretora de Novos Projetos Livia Cassel - Bacharel em Gestão Organizacional pela Wilmington University. Cursou Publicidade e Propaganda na Universidade de Brasília. Business Developer na CambioReal desde 2013. Na empresa, Gerencia projetos de Tecnologia e de Comunicação e lançamento de novos serviços. Atuou na reestruturação e treinamento de Call Center e Customer Service Relationship (CRM) e gerencia procedimentos de compliance contra crimes financeiros como lavagem de dinheiro e terrorismo. No passado, trabalhou com marketing assistant na Horizon Services, a maior empresa de HVAC do Delaware Valley. No Brasil, atuou como Gerente de contas na Monumenta Comunicação e estratégias sociais e foi Diretora de Atendimento na agência júnior Doisnovemeia Publicidade, da UnB.