McDonald’s reforça plataformas de sucesso com 'Lançamentos de Inverno'

Desde o dia 27 de junho, os consumidores do McDonald’s vem sendo surpreendidos com as novidades para animar o inverno.

Para os fãs da Linha Premium, o sanduíche Signature Caprese vem acompanhado de uma irresistível McFritas 4 Queijos. E na plataforma de sobremesas, duas surpresas para agradar todos os paladares: McFlurry Kopenhagen Língua de Gato Trufado e Banana Split.

Lançamento de Inverno do Mc Donald´s: ignature Caprese e McFritas 4 Queijos

“Nossa estratégia de lançar novos produtos trazendo variedade para o cardápio e novas opções de sabor tem sido muito bem recebida pelos consumidores. Temos a oportunidade de surpreender nossos clientes e oferecer sempre uma experiência diferenciada a eles”, aponta Roberto Gnypek, Vice Presidente de Marketing do McDonald’s Brasil.

A rede tem apostado no desenvolvimento de produtos para a Linha Premium e na plataforma de sobremesas co-branded, que contam com parcerias com marcas que já são sucesso de vendas.

A Linha Signature completou um ano em março e já está em seu quinto lançamento, com o novo Signature Caprese. O sanduíche é composto por um pão tipo brioche, hambúrguer, queijo, alface crespa, tomate grelhado na chapa, além do novo molho creamy pesto. A chegada reforça a aposta da rede em uma opção mais artesanal e na consolidação da plataforma premium no menu.

Se você pensa que os hambúrgueres são os campeões em vendas, é porque não conhece os números expressivos das tradicionais McFritas. Por serem acompanhamento das McOfertas as batatinhas são o carro chefe da rede e, desta vez, também ganham um grande apoio com a chegada das McFritas 4 Queijos. A novidade é regada de molho à base de quatro queijos e cobertas com queijo parmesão ralado.

McFlurry Trufado Lingua de Gato está de volta ao Mc Donald´s

Para incrementar a plataforma de sobremesas geladas, a rede retoma a venda de uma das responsáveis pelo aumento do faturamento do McDonald’s na linha premium, o McFlurry Língua de Gato Trufado. Resultado de uma parceria única com a Kopenhagen, iniciada em 2013, a volta do McFlurry endossa a assertividade das parcerias co-branded que tem crescido a cada ano. “Sempre criamos sobremesas incríveis combinando nossa base de ingredientes com as melhores marcas de chocolates do mercado e isso tem surtido efeitos surpreendentes”, aponta João Branco, Diretor de Marketing do McDonald’s Brasil. Ao longo dos anos, a rede já fez parcerias exclusivas com Sonho de Valsa, Kit Kat, Amor aos Pedaços, Ovomaltine e Laka/Diamante Negro.

Banana Split Minios é inspirada nos Minions, que são fãs de banana e personagens do novo filme 'Meu malvado favorito 3'

Por último, mas não menos importante, a rede resgata clássico dos anos 80 para as famílias compartilharem a Torta Banana Split, composta por duas mini tortas de banana, três porções do mix de baunilha com as exclusivas caldas de chocolate, caramelo e morango, farofa de paçoca e finalizando dois canudos wafer. A campanha é inspirada nos Minions, que são fãs de banana e personagens do novo filme 'Meu malvado favorito 3', que também serão as novas opões de brinquedos no McLanche Feliz.