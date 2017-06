HID Global lança aplicativo para autenticação de transações online

A HID Global®, líder mundial em soluções confiáveis de identidade, anuncia o lançamento do aplicativo HID Approve ™, que transforma um dispositivo móvel em um autenticador de acesso remoto à rede das empresas ou transações bancárias digitais. A plataforma acrescenta um novo nível de confiança para que usuários façam transações seguras.

O aplicativo combina criptografia baseada em chave pública e tecnologia push para criar uma nova experiência para funcionários, clientes de bancos, varejistas, provedores de serviços de saúde e grandes organizações. Isso permite que os consumidores tenham mais confiança e um controle maior sobre quem está acessando as informações confidenciais.

Oferecendo capacidades de autenticação multifatorial, a nova solução da HID Global fornece segurança adicional aos métodos tradicionais de validação. O HID Approve aumenta a cibersegurança para empresas e negócios digitais, melhorando a satisfação dos clientes e funcionários.

"HID Approve vai transformar as transações digitais seguras de maneira semelhante ao que o Uber® fez com o serviço de transporte e as chaves móveis fizeram com o serviço de check-in digital nos hotéis", disse Brad Jarvis, Vice-Presidente e Diretor Executivo de IAM Solutions da HID Global. "O HID Approve habilita os consumidores a proteger suas finanças, além de reduzir fraudes e demais riscos."

A ferramenta é habilitada pela infraestrutura de autenticação ActivID® da HID Global. Em toda tentativa de transação ou acesso on line, o sistema de autenticação usa a tecnologia push para enviar uma notificação ao dispositivo móvel do consumidor para pedir uma aprovação. O usuário então desliza para a direita para aceitá-lo ou para esquerda para rejeitá-lo, exercitando a verificação simples, proposital e instantânea.

Opções de implantação

• Aplicativo Turnkey: ideal para que as organizações possam apresentar sua marca sem a necessidade de criar e manter um aplicativo personalizado.

• Kit de Desenvolvimento de Software: integra os recursos do HID Approve em aplicativos corporativos existentes.

Esta plataforma inclui personalização de políticas de segurança e análise de dados. O sistema cria uma trilha de auditoria para as instituições financeiras e permite que as organizações cumpram regulamentos como o PSD2 (normas de segurança para pagamentos via internet). A nova solução também oferece o portfólio de senhas tokens da HID.

Com uma abordagem de segurança, essa aplicação móvel também cria o equilíbrio ideal entre segurança e usabilidade, além de apresentar uma nova maneira de equiparar os diferentes métodos de autenticação para melhor atender às necessidades de negócios e usuários.

O HID Approve faz parte do portfólio de gerenciamento de identidades da HID, que inclui soluções de autenticação como tokens, smartcards, soluções biométricas e tecnologia push, para garantir que as pessoas certas acessem as informações de forma confiável e segura. O aplicativo está disponível nas lojas virtuais da Apple Store, iTunes e Google Play.

