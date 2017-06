Grupo promove jantar para empreendedores de diversos setores

O Grupo Quartzo, formado pelas empresárias Drica Ribeiro, Camy Filgueiras, Daniele Pires e Viviane Costa, promove na próxima quinta, 29 de junho, a segunda edição do "Jantando Ideias", evento voltado para empreendedorismo que reúne empresários de várias áreas.

Na programação, estão previstos uma rodada de negócios, onde os participantes terão oportunidade de apresentar sua empresa e trocar experiências, dicas de como fazer seu negócio crescer em até 10 vezes, apresentação de cases com depoimento de empreendedores de sucesso e por último, um jantar de confraternização.

O encontro terá início às 19h30min com credenciamento dos participantes e, acontecerá no Hotel Ramada do Recreio, que é um dos apoiadores do evento. A participação no “Jantando Ideias” é gratuita , mas os custos de bebida e alimentação ficarão a cargo de cada participante.

Informações e inscrições com Camy Filgueiras pelo telefone : ( 21) 99175-3822, pelo e-mail quartzocsc@gmail.com e também pelo site : eventbrite.com.br