Outer.Shoes e Kube Arquitetura juntas em mais uma ABF Franchising Expo 2017 

Parceiras há 12 anos, a Outer.Shoes e a Kube Arquitetura estarão juntas pela segunda vez na ABF Franchising Expo 2017 e apostam na visibilidade para crescer. Com 11 novos franqueados conquistados no último ano e 3 prêmios conquistados na edição de 2016 - nas categorias Inovação, Sustentabilidade e Design – as expectativas são grandes para esta edição.

Especializada em projetos comerciais, a Kube usa a arquitetura como aliada do marketing, disseminando a ideia de que a arquitetura é um ponto chave para o posicionamento, reposicionamento e expansão de marca. Focada em projetar espaços que se conectam emocionalmente às pessoas, hoje, a Kube é reconhecida por sua expertise em Arquitetura Sensorial e Design e Emoção.

Responsável pelo conceito de 'Jardim urbano' presente em cada uma das 32 lojas da Outer no país, a Kube criou um estande impactante, sustentável - quase 100% reciclável - e funcional para a feira deste ano. Mais de 100 caixas de papelão empilhadas e uma estrutura em metalon formam o espaço, que também conta com paisagismo e iluminação direcionada para o destaque correto dos produtos. Com atenção especial para o atendimento, o projeto foi pensado para facilitar o acesso do público e terá duas entradas: a circulação principal fica na frente, ao lado da vitrine. Quem passa pela lateral direita também tem a possibilidade de entrar por ali. Se o visitante estiver com pressa, pode ser atendido nas mesas altas no meio do espaço. Se houver um pouco mais de tempo, o balcão colocado na lateral esquerda do estande foi equipado com um frigobar para oferecer bebidas aos visitantes. Para quem estiver ainda mais interessado, poderá sentar confortavelmente no lounge do meio do stand e dedicar sua atenção à Outer.

Segundo Juliana Neves, arquiteta titular da Kube, é possível criar com responsabilidade ambiental, mesmo em um projeto tão efêmero. — Inovamos bastante para atingir a meta de negócios da Outer e manter os troféus em casa, é claro. As cadeiras e mesas são reutilizações dos móveis do escritório da marca, reduzindo ainda mais a quantidade de lixo produzido com o stand. Samambaias serão penduradas no teto, dando um toque verde ao espaço e trazendo um pouco do conceito de jardim para dentro do evento; um pequeno oásis nos corredores da feria de franquias. — explica Juliana.

Com 32 lojas, a Outer.Shoes tem em seu plano de expansão prioritário o Estado de São Paulo (Capital e Interior) e está de olho também em diversas cidades do Nordeste, onde tem ampliado sua presença desde o ano passado. As lojas possuem faturamento médio de R$ 150 mil ao mês, com atendimento médio de 15 mil clientes e lucratividade que chega a 14% para o franqueado.

Segundo Filipe Lamim, gerente comercial da Outer, é impressionante como a arquitetura sensorial e o design ganharam força junto ao varejo no último ano. — Ano passado criamos uma ilha de criatividade e conforto na feira, com ótimos resultados. Este ano, além de um visual impactante, focamos na criação de espaços diferentes para atendimento dentro do estande e não temos promotores, mas pessoas da equipe que vivem o negócio todos os dias, têm o DNA da Outer. — explica Lamim.

O investimento para abrir uma franquia da Outer é de R$ 330 mil. A rede, que faturou R$ 37 milhões no ano passado, já está presente nas cidades Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Goiânia, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa e as lojas de Teresina, Belém e Manaus já estão em obras e devem ser inauguradas em breve. Para este ano, a previsão da empresa é abrir mais 11 unidades e incrementar o faturamento em 50% até o final do ano.

Outro reconhecimento importante para a Outer e para a Kube foi a conquista do prêmio na categoria Interior Space and Exhibition Design da A' Design Award, a maior competição de design do mundo, realizada na Itália, com o projeto para a loja do Shopping Nova América, no Rio de Janeiro.

Outer.Shoes: http://www.outershoes.com.br/

Kube Arquitetura: http://kubearquitetura.com.br/