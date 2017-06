Stone Age e IBM criam sistema em nuvem para monitorar vendas em tempo real

A Stone Age, especializada em soluções de Big Data, em parceria com a IBM, está desenvolvendo um projeto de monitoramento de vendas em tempo real para um grande varejista de atuação nacional. Inédito no Brasil, o sistema roda em nuvem e atualiza dados praticamente ao mesmo tempo em que ocorrem, permitindo aos gestores e a todos os gerentes de lojas acompanhar as vendas.

O sistema foi elaborado na plataforma de serviços na nuvem da IBM, Bluemix, e conta com os bancos de dados Dash DB e Cloudant. O primeiro é uma solução de Big Data analítica e com alta performance; já o segundo, foi construído para suportar a velocidade de aplicações web e mobile. A partir dessas plataformas, a Stone Age está criando a inteligência do projeto, para que o sistema entregue os resultados demandados pelo cliente, como a análise crítica dos dados e sugestão de ações. “Esta solução vai permitir avaliar e readequar estratégias comerciais em tempo real, potencializando as vendas”, afirma Vladimir Motta, Gerente de Planejamento Estratégico da Stone Age.

Na prática, o sistema captura as informações de todos os terminais de vendas, integra e padroniza os dados e faz a leitura das informações, identificando onde estão os gargalos em cada momento e indicando como podem ser resolvidos. Tudo isso é acompanhado a partir de uma interface simples e completa. A solução reúne as informações consolidadas de todas as lojas, mas também permite ver o desempenho de cada uma separadamente, possibilitando perceber distorções regionais rapidamente.

“As soluções da IBM oferecem armazenamento e processamento de grandes volumes de dados de forma rápida e analítica. Isso permite que a Stone Age consolide informações detalhadas para disponibilizar ao varejista em tempo real. Esse projeto fortalece a presença da IBM em soluções para o varejo”, explica Fabio Hadad, Gerente Comercial de Analytics da IBM Brasil.

Este tipo de sistema só se tornou viável com a tecnologia Big Data. O fato de ser todo desenvolvido na nuvem também traz diversas vantagens, pois pode ser acessado de qualquer lugar e ainda tem capacidade de armazenamento elástica, podendo ser ampliada ou reduzida conforme as necessidades atuais, sem fortes impactos no custo.