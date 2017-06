A Ortobom conquistou o Prêmio Top of Mind Amanhã 2017 na categoria colchões.

A empresa foi eleita após uma pesquisa de opinião com consumidores, através de perguntas abertas, feitas com o objetivo de captar a lembrança espontânea de marcas.

A Ortobom foi a mais citada por pessoas de ambos os sexos, com idades entre 16 e 65 anos, de todas as classes sociais. Foram realizadas 1,2 mil entrevistas no Rio Grande do Sul.

Ortobom: www.ortobom.com.br