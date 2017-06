Espetto Carioca lança nova identidade visual

O Espetto Carioca – rede de bares e restaurantes especializada em espettos – vai passar por um reposicionando de marca.

Após meses de estudo, em conjunto com a agência Kindle, a rede irá apresentar nos próximos dias, na inauguração da nova unidade da rede no Shopping Jardim Guadalupe, sua nova identidade visual.

As mudanças vão desde a logomarca, passando pelos uniformes até o mobiliário. Para conduzir o processo de mudança, o Espetto Carioca investiu cerca de R$ 500 mil na consultoria especializada, feita pela consagrada designer Valéria London, responsável por diversas reformulações de sucesso.

A nova marca abandonou a antiga tipologia e mudou totalmente o seu layout. As letras estão mais despojadas, divididas em duas cores (preto e mostarda), mas os dois “tt” – marca registrada da rede – permanecem.

Outra novidade é que o nome 'Espetto' está aplicado em um tradicional espetinho, um dos símbolos da empresa.

“Após completarmos cinco anos no mercado de franquias, sentimos que estava na hora de reformularmos totalmente a nossa marca. A ideia foi jovializar a marca, que quebrasse os paradigmas de uma simples logo, principalmente em nosso segmento, que se baseia muito no clássico. A nova identidade segue a tendência mundial das principais marcas do mundo, que investem e se preocupam em se manterem atualizadas ao longo do tempo”, ressalta Leandro Souza, presidente da rede Espetto Carioca.

Com a abertura da quarta loja em 2017, a primeira foi no Madureira Shopping e a segunda no Nova América Shopping e a última havia ocorrido no Shopping Grande Rio, a rede segue projeto de expansão e celebra sua 27º unidade.

A rede Espetto Carioca ainda comemora os bons resultados obtidos em 2016, quando alcançou um faturamento de R$ 53 milhões e nove unidades inauguradas. Atualmente, a empresa conta com 27 unidades – sendo 25 no Rio de Janeiro, uma em Juiz de Fora (MG) e outra em Piracicaba (SP). Para 2017, a marca espera um crescimento de 30%.

Após o lançamento da nova identidade visual, o desafio do Espetto Carioca, em 2017, será a implementação do novo modelo da rede, no formato loja-container, com investimento inicial de R$ 160 mil. Para esse lançamento, a marca fechou uma parceria com uma rede de postos de combustíveis, que irá receber as unidades. O container será um mini empório que vai oferecer, além dos espetos tradicionais, produtos congelados para o cliente fazer seu churrasco em casa e diversos produtos personalizados, como por exemplo: farofa, molhos, tábua de carne, entre outros itens. Somente o modelo loja-container será possível adquirir os espetos congelados da marca. As primeiras unidades desse novo modelo de negócio devem entrar em operação até o meio do ano, na Barra e na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Espetto Carioca: http://www.espettocarioca.com.br/