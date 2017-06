Cabify eMastercard anunciam parceria

A Cabify, plataforma de soluções inteligentes de mobilidade urbana, uniu-se à Mastercard para fazer uma ação especial nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro entre os dias 19 e 30 de junho.

Quem nunca andou de Cabify e quiser experimentar, basta ter o cartão com bandeira Mastercard cadastrado e utilizar o código MASTERECABIFY para receber 70% off em até 2 corridas, com desconto máximo de R$ 15.

Os usuários recorrentes de Cabify também poderão aproveitar a promoção. No Rio de Janeiro, a Cabify dará 50% off em até 4 corridas, com desconto máximo de R$ 15, a quem utilizar o código MASTERECABIFYRJ entre as 10h e as 16h. O desconto é válido de 19 a 30 de junho, às 20h59, para novos usuários e de 19 a 25 de junho, às 20h59, para quem já utiliza a Cabify. Os descontos não se aplicam à categoria Corporate ou para quem fizer o pagamento via Paypal.

Cabify e Mastercard anunciam parceria

“O maior objetivo da Cabify é contribuir com a mobilidade urbana das cidades onde está presente. Por isso, buscamos sempre realizar ações que incentivem as pessoas a utilizarem a plataforma e a descobrirem que é possível locomover-se pela cidade com total qualidade e segurança”, afirma Daniel Velazco-Bedoya, diretor geral da Cabify no Brasil.

A plataforma destaca-se pelo rígido processo de cadastramento dos motoristas parceiros, que inclui exames psicotécnicos e toxicológicos, e a exigência de carros novos, com ano a partir de 2012. Para garantir a qualidade de seu serviço, a empresa realiza palestras informativas com seus novos motoristas parceiros, onde orienta a respeito de legislação, direção segura e técnicas de atendimento para garantir que os usuários tenham a melhor experiência possível ao se deslocarem de um ponto a outro com a plataforma. Já no quesito segurança a Cabify também se posiciona de maneira forte ao aceitar pagamentos apenas por meio de cartão de crédito e PayPal.

A Cabify opera, atualmente, em sete cidades do Estado de São Paulo - São Paulo, Campinas, Santos, São Vicente, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André - e também em outras cinco capitais - Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Belo Horizonte (Minas Gerais), Brasília (Distrito Federal), Curitiba (Paraná) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul).