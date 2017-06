Evento promove encontro de empreendedores e oportunidades de negócios 

A Seperuelo Consultoria e Gestão realiza no dia 1º de julho, às 9h, na Barra da Tijuca, o evento 'Mundo Empreendedor'. A ideia é promover um encontro com donos de negócios que buscam soluções, ferramentas e conteúdos relevantes para o mercado de atuação.

Segundo o professor de Pós-Graduação e diretor da Escola de Alto Desempenho da Seperulo Consultoria, Ricardo Seperuelo, o evento tem por objetivo estreitar relações entre os empreendedores que possam ter sinergias e oportunidades de negócios. Ele conta que os participantes vão receber uma formação nos cinco pilares fundamentais para empreender: Visão gerencial para tomada de decisão, processos, venda recorrente, pessoas e monitoramento.

“Empreender muitas vezes é uma tarefa solitária. Por isso, o 'Mundo Empreendedor' vai proporcionar um espaço para geração de insights, propostas, debates, desafios vivenciados, casos de sucesso e fechamento de negócios”, explica Seperuelo.

Durante o evento, os empreendedores participarão de mesas redondas e serão provocados a terem insights para os seus negócios com a palestra "Os Cinco Pilares Fundamentais para Empreender". Em seguida, ocorrerá a troca de mesas e geração de mais sinergias e negócios.

De acordo com Seperuelo, as mesas redondas serão dinâmicas estimulando debates e trocas de cartões e experiências. “Ao final do encontro, são cadastrados os negócios e disponibilizados no site do evento para futuros contatos e fechamentos de parcerias e contratos que não tenham sido concretizados na rodada de negócios”, destaca. Para participar, o empreendedor deve fazer a inscrição no link: https://www.eventbrite.com.br/e/mundo-empreendedor-tickets-35043524124 e pagar a taxa simbólica de R$35,00.

Serviço: Evento 'Mundo Corporativo'

Dia: 1º de julho, das 9h às 12h

Local: Novotel Parque Olímpico - Embaixador Abelardo Bueno, 1511, Barra da Tijuca

Taxa simbólica: R$35,00

Inscrição: https://www.eventbrite.com.br/e/mundo-empreendedor-tickets-35043524124