CNA apresenta novo padrão arquitetônico na ABF Franchising Expo 2017

A rede de idiomas CNA mostra novidades para os empreendedores que visitarem a 26ª ABF Franchising Expo, o maior evento do mercado de franquias do país, realizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O evento acontece de 21 a 24 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo. Além de apresentar seu novo padrão arquitetônico para as escolas da rede, o CNA oferecerá benefícios de até R$ 55 mil aos novos franqueados que aderirem à marca.

O novo layout das franquias CNA, que foi desenvolvido pela FAL Design, já pode ser visto na escola CNA Vila Mariana (SP). O modelo é inspirado no metrô de Nova York e traz um conceito moderno que representa movimento, conquista e conectividade. “O CNA está com uma nova estrutura para o aluno ampliar seus estudos, promovendo ainda mais a interação com outros estudantes. Estamos animados em mostrar essa novidade para os novos franqueados que terão mais oportunidades de negócios”, afirma José Carlos de Souza, diretor de Operações e Expansão do CNA.

Entre as principais novidades, o novo layout oferece um espaço de convívio para atender a diferentes públicos, o espaço infantil Disney Lounge, oferece às crianças um espaço acolhedor e lúdico, e o atendimento ao público, antes em local aberto, agora acontece em salas transparentes, porém fechadas, para aumentar a privacidade durante as negociações. E se antes os alunos usavam os computadores em baias individuais, agora sentam-se lado a lado em mesas amplas. Mais um convite para a integração.

55 mil para novos franqueados

O CNA mapeou 442 cidades por todo o Brasil com potencial de abertura de escolas. E para apoiar os novos franqueados a rede oferecerá, durante a ABF Franchising Expo, o benefício de até R$ 55 mil. Esse montante pode representar até 40% do valor total de investimento atual, que parte de R$ 123 mil reais para cidades com até 75 mil habitantes. O incentivo contempla o período da primeira captação de alunos, e o pacote de benefícios consiste em projeto arquitetônico e kit inicial, além de materiais didáticos para os estudantes da nova escola (o regulamento da promoção está disponível no site do CNA). O franqueador ainda oferece suporte na escolha do ponto comercial e projeto arquitetônico, sistema de gestão e apoio jurídico e mercadológico, além da consultoria operacional e pedagógica.

ABF Franchising Week

Paralelamente ao evento, acontece a ABF Franchising Week. O CNA participa dos fóruns do evento com os palestrantes Décio Pecin, presidente do CNA; Luiz Gama, fundador da rede; e Eloisa Crivellaro, gerente jurídica.

Fórum Setorial de Redes de Educação ABF

22 de junho, às 14h45 - Décio Pecin, presidente do CNA, será moderador do debate sobre o ensino de idiomas e as tendências no Brasil.

22 de junho, às 16h45 - Luiz Gama, o fundador do CNA, participa da discussão sobre a história do mercado de idiomas no Brasil.

Simpósio Jurídico e de Gestão Empresarial ABF

23 de junho, às - Eloisa Crivellaro, gerente jurídica da rede CNA, aborda o marketing digital em seus aspectos legais.

Raio-X da franquia CNA

Modelo do negócio: Escola de Idiomas

Segmento de atuação: Educação e treinamentos

Investimento inicial: a partir de R$ 123.200,00

Taxa de franquia: de R$ 13,2 mil a R$ 55 mil

Capital de giro: de R$ 30 mil a R$ 80 mil

Royalties: Não cobra

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Prazo de contrato: Indeterminado

Taxa de publicidade: Não cobra (franqueador destina 10% do seu faturamento de material didático para publicidade)

Área mínima por unidade: 150 m²

Nº de funcionários por unidade: 25

Faturamento médio mensal: R$ 95 mil

Lucro médio mensal: R$ 25,5 mil

Telefone: (11) 3053-3805. Site: http://www.cna.com.br. E-mail: franchising@cna.com.br

Serviço: 26ª ABF Franchising Expo

Data: de 21 a 24 de junho

Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP