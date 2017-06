Yes! Idiomas buscaexpansão nacional e internacional de sua marca

Entre os dias 21 e 24 de junho, a rede de cursos de idiomas Yes! participa da ABF Franchising Expo 2017, que acontece em São Paulo, nos pavilhões Branco e Azul do Expo Center Norte. O evento é considerado o maior deste setor no Brasil.

Para Clodoaldo Nascimento, presidente da Yes! Idiomas, a presença na feira é fundamental para os planos de expansão da rede, que inclui as regiões sudeste, nordeste e centro oeste, e também o exterior. Com a participação na ABF Franchising Expo, a Yes! tem a expectativa de fechar o ano com 200 unidades. Em 2017, a Yes! recebeu o selo de excelência da ABF pela 11ª vez consecutiva.

Como a tecnologia é sempre priorizada na rede, quem visitar o stand da Yes! na feira irá se surpreender. Será possível realizar uma visita virtual a uma unidade do curso, com o uso de um óculos 3D, que permitirá um tour pelas dependências da escola.

No ano passado, a rede lançou o seu primeiro aplicativo, para os sistemas operacionais iOS e Android, que já é sucesso entre os alunos. Na plataforma é possível acessar informações como controle de notas e faltas e até mesmo questões financeiras. O aplicativo também conta com jogos para fidelizar os estudantes. A iniciativa faz parte do compromisso da Yes! em oferecer uma educação de qualidade aliada às tendências digitais para todos os seus alunos.

Na quinta-feira, dia 22, às 18h, Clodoaldo Nascimento participa do Fórum Setorial de Redes de Educação, evento que faz parte da programação de palestras do evento, a ABF Franchising Week. Já o diretor executivo da rede, Rogério Gama, ministrará quatro palestras ao longo da semana: a primeira, no dia 21, às 14h, com dicas sobre como avaliar uma franquia; no dia 22, às 18h40, o diretor falará sobre os conceitos do franchising; já no dia 23, às 16h20, a palestra terá como tema “Avaliando a franquia ideal para você”; no sábado, dia 24, Rogério mostrará como avaliar o perfil do empreendedor.

Sempre em busca do melhor para o Franqueado, a Yes! trabalha com dois grandes benefícios: 0% de taxa de royalties e isenção da taxa de publicidade. Além disso, o grande diferencial dentre os outros cursos de idiomas é que, a Yes! vai oferecer aos novos candidatos, que visitarem o stand na feira ABF Expo 2017, 100% do material didático.

Sobre Yes!

A Yes! foi fundada em 1972 por Carlos Diogo, em Vaz Lobo, no Rio de Janeiro. O atual presidente Clodoaldo Nascimento, que começou na empresa como vendedor de cursos, adquiriu a marca em 2004 e a inseriu no segmento do franchising dois anos depois. Hoje, a rede tem 150 unidades em funcionamento, com a expectativa de alcançar a marca de 200 escolas em 2017.

A empresa desenvolve um importante trabalho de incentivo ao esporte, sendo hoje a patrocinadora oficial do time carioca Clube de Regatas Flamengo.

Raio x da franquia – Yes! Idiomas

Nome: Yes!

Segmento de atuação: Educação – Escola de Idiomas

Ano de fundação: 1972

Início no franchising: 2006

Número de unidades próprias: 2 unidades

Número de franquias (em funcionamento): 150 unidades

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil

Capital de giro: já incluso no valor de investimento inicial

Taxa de franquia: de R$ 10 mil a R$ 28 mil

Taxa de royalties: Isento

Taxa de publicidade: Isento

Faturamento médio mensal da unidade: R$ 60 mil

Lucro médio mensal: 30% do faturamento

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Número de funcionários: 5 a 8

Área da unidade: 150 m²

Prazo de contrato: 5 anos

Área de expansão em 2017: Sudeste, Nordeste e Centro Oeste;

Associada à ABF? Sim

Contato: fabio.junior@cursoyes.com.br

Serviço:? Yes! Idiomas ABF Expo Franchising 2017

Local: Expo Center Norte – Rua F Stand 069 Data e horário: 21 - 24 de Junho de 2017 4ª a 6ª das 13h às 21h / Sábado das 11h30 às 18h30