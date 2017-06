Linha Premium Lifestyle da Porsche Design: vale ouro

A Porsche Design acaba de lançar três armações solares inspiradas em ouro, com detalhes em tons dourados.

Os modelos Premium Lifestyle da marca combinam materiais inovadores e um design contemporâneo, com qualidade e resistência.

Projetado pela Rodenstock em parceria com o estúdio da Porsche, na Áustria, os óculos de sol carregam neles o DNA do universo motorsports.

São eles: o P'8478 in the Flash Gold Edition (R$1830,00), um dos poucos modelos que permaneceu inalterado por quase 40 anos. Foram mais de nove milhões de unidades já vendidas no mundo, graças ao seu mecanismo especial de troca de lentes que conquistou o público de diferentes gerações, agora também disponível com lentes "Flash Gold" e uma sombra metálica de cor cobre.

Porsche Design Zerobase P8631 (R$1785,00): sua forma redonda com design minimalista, resgata uma tendência dos anos 70 com um ar mais moderno e sofisticado. O efeito reflexivo surge das lentes completamente planas que promovem a refração da luz.

Porsche Design Outline P8647 (R$2.175,00): Este modelo é um clássico que remete aos anos 80, com detalhes marcantes, uma peça icônica numa versão em dourado mas com as clássicas lentes do modelo.

Rodenstock:www.rodenstock.com.br