99 cresce no Rio e anuncia “Terça POP” com corridas com R$15 de desconto

Em maio, o número de corridas feitas por carros particulares cadastrados na 99 foi quatro vezes maior do que no mês anterior. Esse é o resultado do POP no Rio de Janeiro, categoria lançada em março deste ano na cidade. O crescimento acelerado segue os passos de São Paulo, onde as corridas do POP cresceram 25 vezes (2.600%) em maio, na comparação com janeiro e, hoje, já representam 54% do total de corridas feitas pelo app.

O crescimento é impulsionado pelos aportes conquistados pela 99 na maior rodada de investimento já realizada por uma startup brasileira: foram US$ 100 milhões captados no início do ano junto à Didi Chuxing e à Riverwood e mais US$ 100 milhões vindos do SoftBank, em maio.

“Com o segundo e último aporte desta rodada, vamos expandir o POP ainda mais rápido e esperamos um crescimento acelerado nas demais cidades, a começar pelo Rio”, diz Ricardo Kauffman, gerente de Relações Públicas da 99. Para acelerar a expansão, a empresa já começou a preparar a operação em diversos munícipios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que vão contar a categoria POP em breve.

Kauffman destaca que o número de colaboradores da 99 no Rio também aumentou: atualmente são 22 pessoas, ante 7 em janeiro. “E, em breve, também abriremos um novo Centro de Atendimento ao Motorista, maior do que o atual, pois acreditamos na importância de investir no relacionamento com os motoristas”, revela o gerente.