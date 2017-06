Sorvete Itálialança receitas especiais para a temporada 

O Sorvete Itália, marca carioquíssima com mais de 40 anos de praia, se inspirou na temporada de festas juninas e na chegada da estação mais fria do ano para encher de novidades as vitrines de suas 28 lojas.

Até o dia 15 de julho, a sorveteria oferece sugestões elaboradas a partir de sabores típicos das festas juninas, como os sorvetes de milho verde, de cuscuz de coco, de paçoca e de churros (preços de R$ 8,50 a R$ 10,50 a bola).

Sorvete Italia: Sabores Juninos, como os sorvetes de paçoca, milho verde e de cuscuz de coco

Já para o inverno, as novidades ficam por conta de sobremesas tentadoras, disponíveis até o dia 28 de julho. Durante essa temporada, é possível se deliciar com receitas como brownie na versão tradicional (R$ 17) ou mini (R$ 11,50), língua de gato na cestinha de biscoito (R$ 11,50), e petit gateau com calda de chocolate (R$ 17). Todas as sobremesas são acompanhadas de uma bola de sorvete de chocolate ou de vanilla.

Sorvete com mini brownie na cesta de biscoito é uma das novidades do inverno do Sorvete Itália

Sorvete Itália: http://www.sorveteitalia.com/