Alunos da rede estadual do RJ podem se inscrever em cursos técnicos

As inscrições para cursos técnicos voltados a alunos do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino terminam neste domingo, dia 11. As vagas remanescentes são para as áreas de Saneamento, Construção Naval, Mecânica, Produção de Moda, Conservação e Restauro e Modelagem do Vestuário.

Os interessados poderão se inscrever por meio do link https://goo.gl/kuLPT0.As vagas são por meio do Mediotec, uma ação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) lançada, neste ano, pelo Ministério da Educação (MEC).

No Rio de Janeiro, os cursos com oportunidades abertas estão sendo ofertados por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em escolas localizadas na capital do Rio de Janeiro, Niterói, Bom Jardim e Vassouras. As aulas serão na modalidade presencial e realizadas no contraturno, ou seja, o estudante faz o Ensino Médio em um turno e o curso técnico em outro.Além da inscrição pela internet, o candidato passará por um processo classificatório, de acordo com os critérios do edital.

O resultado das inscrições será divulgado no dia 19 de junho, no site da Secretaria de Estado de Educação (www.rj.gov.br/web/seeduc).Assim como no Pronatec, o Mediotec será executado em parceria com instituições públicas e privadas de Ensino Técnico, para garantir que o estudante possa ser inserido no mercado de trabalho ao final desta etapa de ensino.