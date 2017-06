Com participação na ABF Franchising Expo, Megamatte quer expandir com a marca Megacafé

Entre os dias 21 e 24 de junho, a Megamatte, tradicional rede de lanches saudáveis, participa da ABF Franchising Expo 2017, que acontece em São Paulo, nos pavilhões Branco e Azul do Expo Center Norte. O evento é considerado o maior deste setor no Brasil.

Para Julio Monteiro, CEO da Megamatte, a presença na feira visa apresentar ao público interessado em empreender no sistema de franchising, a melhor opção em alimentação rápida e saudável através de uma marca de confiança e tradicional em seu segmento. “Desejamos expandir a marca nas regiões nordeste, sudeste e centro oeste com os nossos formatos de loja e também de quiosque”, afirma Monteiro.

Desejamos expandir a marca nas regiões nordeste, sudeste e centro oeste com os nossos formatos de loja e também de quiosque”, afirma Julio Monteiro, CEO da Megamatte

Nesta edição, a grande atração da rede será o café. Através da marca Megacafé, a Megamatte oferece opções com grãos moídos na hora, o que garante um aroma marcante e sabor intenso, cativando todos os amantes da bebida. O público poderá degustar opções de espresso, café com leite e cappuccinos e ainda conferir a participação de Éder Delfino, renomado barista, que fará artelate para os visitantes.

O stand da Megamatte na feira terá como foco a sustentabilidade. Toda a estrutura será feita em OSB, um tipo de madeira estrutural com tiras 100% proveniente de reflorestamento, com mobiliário e iluminação que remetem à natureza, com coqueiros e plantas combinadas aos tons verde e laranja da marca.

Durante a programação da Franchising Week, no dia 19 de Junho, Julio Monteiro participa do Seminário Setorial de Food Service ABF, onde vai compartilhar sua experiência de sucesso e conversar com o público sobre franquear no segmento de alimentação saudável.

Megamatte: www.megamatte.com.br