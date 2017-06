Evento de inclusão e acessibilidade chega pela primeira vez ao Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro recebe dias 07, 08 e 09 de julho a 1ª edição da Mobility & Show Rio. Com entrada e atendimentos gratuitos, o evento reunirá empresas fornecedoras de produtos e serviços que viabilizam a mobilidade e a melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas com deficiência.

Montadoras e adaptadoras de veículos, autoescolas, despachantes, clínicas médicas, cadeira de rodas e todo tipo de fabricantes de produtos e equipamentos de Tecnologia Assistiva Geral, participam da feira trazendo novidades do setor, além de atendimento gratuito para tirar dúvidas sobre direitos, benefícios e isenções.

“Durante as edições anteriores do evento realizadas em São Paulo, percebemos a grande necessidade e interesse do público carioca em receber um evento assim, que apresentasse produtos, equipamentos e serviços de Tecnologia Assistiva, e que também pudesse informar a população sobre seus direitos e isenções de impostos”, conta Rodrigo Rosso, diretor e promotor do evento.

Segundo o Censo de 2010, existem no Brasil mais de 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Segundo dados da ONU e da OMS, mais de 500 pessoas por dia nascem ou se tornam uma pessoa com deficiência no Brasil, seja por acidentes de trânsito, violência urbana, acidentes de trabalho, práticas de esportes radicais e outros fatores.

Só no estado do RJ, vivem mais de 4 milhões de pessoas com deficiência, sem contar seu familiares. Considerando também idosos e pessoas com algumas doenças especificas que causam algum tipo de mobilidade reduzida, estima-se que o número de pessoas envolvidas diretamente com a causa e que podem usufruir dos direitos existentes em nossa legislação para o segmento ultrapasse, só no RJ, a casa de 10 milhões de pessoas. Só que a maioria delas não tem conhecimento desses benefícios. “O evento é uma grande prestação de serviços nesse sentido e para uma melhor qualidade de vida dessa parcela da população”, enfatiza Rosso.

A Mobility & Show Rio contará com banheiros adaptados, auditório com palestras e workshops, praça de alimentação com food trucks e palco para shows com apresentações ao vivo todos os dias do evento, a partir das 16h, com artistas com deficiência. Entre as atrações artísticas estão: o pianista Júlio Cesar, o baterista Tulio Fuzato, a cantora Sara Bentes, o Coral de Crianças com deficiência do RJ e a Banda da Policia Militar.

Outro grande destaque é uma área externa de Test Drive gratuito de mais de 14 mil m² com cerca de 50 modelos de carros adaptados de mais de 10 marcas diferentes e instrutores especializados. Antes da realização do teste, agentes do Projeto Lei Seca do RJ farão o exame do bafômetro nos motoristas.

Para receber os visitantes, o evento disponibilizará transporte gratuito e adaptado de ida e volta no Metro Cinelândia, bem como oferecerá triciclos motorizados, cadeiras de rodas para empréstimo àqueles que têm maior dificuldade de locomoção para tráfego interno na feira, além de disponibilizar, também, voluntários para acompanhar pessoas com deficiência visual, idosos e pessoas com mobilidade reduzida dentro do espaço, durante a visitação. As instituições: OAB-RJ, DETRAN RJ, Clínicas Médicas e Despachantes do estado, especialistas na LBI – Legislação da Pessoa com Deficiência -, bem como autoescolas, estarão no evento esclarecendo dúvidas referentes a isenções, direitos e realizando exames médicos para definir que tem ou não direito ao benefício. A prefeitura do estado realizará o cadastramento gratuito do cartão DEFIS, uma autorização especial para o estacionamento de veículos em via pública, e zona azul em vagas especiais – demarcadas com o Símbolo Internacional de Acesso – para pessoas com deficiência de mobilidade obrigadas ou não a usar cadeira de rodas, aparelhagem ortopédica ou prótese temporária ou permanente, e também para os idosos.

A vereadora Luciana Novaes, que ficou tetraplégica após ser baleada em uma universidade do Rio de Janeiro, será a madrinha do evento. A embaixadora escolhida para essa primeira edição carioca é a paratleta e ex-participante do Big Brother Brasil, Marinalva de Almeida, que disputou vela na Paralimpíada do Rio no ano passado.

Serviço: Mobility & Show RIO

Data: 07 a 09 de julho. Sexta-feira das 12h às 18h e Sábado e Domingo das 10h às 18h.

Local: Marina da Glória | Av. Infante Dom Henrique - S/N - Glória

Entrada e Atendimento Gratuitos

Credenciamento Antecipado: www.mobilityshow.com.br

Mais informações: 11 3873-1525 ou 0800 772 6612 (ligação gratuita).