27ª edição da Fevest Festival acontece de 5 a 9 de julho

A cada nova estação, a moda se reinventa ao oferecer novas possibilidades de serviços e produtos ao mercado têxtil. Pensando nisso, a Fevest Festival - 27ª Feira de Moda íntima, Praia, Fitness e Matéria-prima – apresentará, de 5 a 9 de julho, os principais lançamentos do Polo de Nova Friburgo e Região para a temporada primavera-verão 2017/ 2018, e início da rodada de negócios com compradores dos mercados nacional e internacional.

O evento será realizado no Nova Friburgo Country Clube, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Como no ano anterior, a Fevest terá abertura ao público nos dias 8 e 9 de julho, quando os visitantes poderão comprar direto dos fabricantes, em uma grande ação de varejo onde os expositores comercializarão seus produtos.

O diferencial dessa edição da feira será o novo conceito adotado: ‘Fevest 5.0’, com destaque à aproximação entre o digital e o físico, unindo o mercado da moda. Um meio de apresentar ao público novos métodos de criação, distribuição, tecnologia, design e inovação, com o objetivo de acompanhar as macrotendências e, com isso, possibilitar novas experiências de consumo, antecipando o futuro.

Dentre as novidades para esta edição, o público encontrará produtos com tecidos tecnológicos em diversas texturas e rendas. Outros destaques serão os acessórios sofisticados, estamparias com cores sobrepostas e efeitos degradé, com propostas aliadas à inovação e tecnologia.

A Fevest é uma feira de negócios voltada para compradores do Brasil e do exterior, e reconhecida como uma das principais plataformas de lançamentos e tendências. Na edição de 2016, a feira recebeu aproximadamente 20 mil visitantes durante os cinco dias de evento, que contou com 120 expositores, entre confeccionistas e fornecedores. Foram gerados R$ 54 milhões em negócios a partir do evento do ano passado.

De acordo com Marcelo Porto, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e Região/RJ – Sindvest, realizador do evento, o setor passou por muitas mudanças com o avanço da tecnologia e, também, precisou fortalecer o produto para concorrer com as peças asiáticas, que balançaram o setor no fim da década de 90. “Só conseguimos superar esse desafio porque trabalharam com o design da mulher brasileira, com preço justo e investiram na identidade do produto”, ressalta Marcelo.

Para Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - Abit, que apoia a Fevest, as feiras aproximam as pessoas. “O evento já é consolidado no calendário nacional da moda íntima, e o Brasil precisa desses encontros de negócios. Mesmo com todas as possibilidades onlines de fazer negócios, ainda há uma relevância no contato pessoal e trocas de experiências e informações, que esse tipo de evento proporciona às pessoas quando vão a uma feira”, comenta Fernando.

Segundo dados do Sindvest, o setor contratou mais do que demitiu no primeiro trimestre deste ano e a indústria da moda íntima emprega de maneira formal e informal cerca de 30 mil pessoas. Atualmente, 1.400 indústrias produzem moda íntima, fitness, linha praia e noite, em Nova Friburgo. Além de vender para varejistas e lojas de departamento, o polo de moda íntima também trabalha com exportação.

A Fevest contará com um espaço total de 12 mil m², aproximadamente 120 estandes, com as indústrias de confecções, matérias-primas, serviços e tecnologia, e uma área gastronômica, repleta de food trucks de Nova Friburgo e região, com opções de produtos de qualidade que estarão à venda para expositores, compradores e visitantes.

Desfiles

No dia 5, às 13h e 20h, a feira sediará desfiles das confecções e fornecedores, em que serão apresentados os principais lançamentos do Polo de Nova Friburgo e Região, assim como três peças produzidas por alunos do Curso de Modelagem do Senai Espaço da Moda. Durante os cinco dias de feira haverá palestras e workshops com estilistas, bloggers e profissionais do mercado de moda.

Segundo a coordenadora de Moda dos desfiles, Maria Candida Teixeira, “serão 13 modelos: 11 femininos, um masculino e uma Plus Size, selecionados nas agências de Nova Friburgo, Rio de Janeiro e São Paulo, tudo sob a orientação de uma equipe de moda, para garantir uma maior integração modelo-produto”.

Sebrae Moda & Negócios

Entre as ações do Sebrae para esta edição, estão confirmadas três palestras: 'As 10 principais soluções para vender na Internet', com André Abicalil (consultor do Sebrae) – dia 5, às 16h30; 'Sua empresa está online? Conheça as oportunidades através do comércio eletrônico', com Rodrigo Bandeira (vice-presidente da ABCOMM), dia 6, às 16h; e 'Comunicação de Moda e Branding', com Fábio Monnerat (consultor do SEBRAE e gerente de marketing da CCM), dia 7, às 16h).

F de Fevest, F de Firjan, F de Friburgo

Novos Talentos - Nesta edição da Fevest, o Projeto da Firjan 'Novos Talentos', desenvolvido no Senai Espaço da Moda’, trabalhará a sustentabilidade. Em seu terceiro ano, o objetivo é mobilizar alunos da instituição a criar peças inovadoras seguindo tendências de design, modelagem e funcionalidade de materiais. A novidade é que o tema da vez propiciou a chance de que os confeccionistas participassem doando linhas, bojos e tecidos, que para eles não tinham mais serventia.

Segundo a designer de moda da Firjan, Claudinéia Ferraz, a escolha do tema tem como objetivo conscientizar alunos, empresários e outros participantes da feira. Afinal, a indústria da moda é a segunda que mais polui no mundo, ficando atrás apenas do setor de petróleo. As 16 peças que estão em processo de produção farão parte de uma exposição durante a Fevest e serão afixadas no gradil do Senai Espaço da Moda, onde ficarão expostas por um ano.

Selo Moda Rio - O Sistema Firjan também estará presente em todo o evento promovendo ações com os empresários para divulgar o – recentemente lançado – Selo Moda Rio, que vem com a proposta de fortalecer a indústria da moda no estado. Além da Federação, a iniciativa conta com o apoio da Vogue, ABIT, Senai, Instituto Rio Moda e Babilônia Feira Hype para promover todos os setores do universo fashion fluminense dentro e fora do país.

Procompi - Ainda na ocasião, será apresentada uma peça conceito, fruto do projeto Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), uma parceria entre a CNI e o Sebrae. O objetivo é elevar a competitividade das empresas industriais de menor porte, por meio do estímulo à cooperação entre elas, e à organização do setor e desenvolvimento empresarial e territorial. Na Fevest, a indústria da moda se unirá à indústria de joias para construírem uma peça de passarela com o objetivo de agregar o melhor dos dois setores.

Polo de Moda Íntima

O Polo de Moda Íntima de Nova Friburgo e Região conta com 1.400 confecções. A maior parte das lojas do setor está concentrada nos bairros de Olaria, Conselheiro Paulino e Ponte da Saudade. Confecções de pequeno, médio e grande porte estão espalhadas pelos bairros da cidade e pelos municípios que ficam em seu entorno.

No segmento de moda, o Polo é responsável por mais de 25% da produção do mercado brasileiro (aproximadamente 114 milhões de peças por ano), gerando 20 mil postos de trabalho, sendo 8 mil diretos e 12 mil indiretos. Nova Friburgo é reconhecida, há alguns anos, como a Capital Brasileira da Moda Íntima, referência no setor por representar o desenvolvimento industrial da pequena e média empresa no Brasil.

A Fevest é uma realização do Sindvest (Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e Região), promovida pelo Sistema Firjan e Sebrae, com o apoio do Conselho da Moda, Prefeitura de Nova Friburgo, Nova Friburgo Country Clube, TexBrasil, Abit, Apex - Brasil; e organização da Teia de Eventos.

Serviço: Fevest Festival 2017 – Feira Brasileira de Moda Íntima, Praia, Fitness e Matéria-Prima

Data: De 5 a 9 de julho, das 13h às 20h

Local: Nova Friburgo Country Clube - Av. Conselheiro Julius Arp, 140 – Nova Friburgo – RJ

Credenciamento e programação: