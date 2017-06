Leatt oferece alimentação saudável e versatilidade no leite de amêndoas 

Desfrutar de uma vida saudável e aproveitar os bons momentos proporcionados nas refeições é o desejo da maioria das pessoas. Com esse objetivo, os empresários Bruno Ramos e Guilherme Barbieri lançaram o leite de amêndoas Leatt em 2015.

A marca, considerada pioneira no estado do Rio de Janeiro, possui fábrica situada em Bonsucesso, bairro da Zona Norte da cidade.

Com matérias-primas selecionadas, 100% livres de açúcar, glúten, lactose e soja, a bebida é também indicada a pessoas que possuem algum grau de intolerância, além de ser isenta de taxas de colesterol, aromas artificiais, corantes ou aditivos químicos. Para manter suas propriedades nutricionais, a bebida passa por um processo de pasteurização lenta, às temperaturas mais baixas (65°C por 30 minutos). Além disso, as amêndoas passam pela fermentação que inibe antinutrientes residuais em sua composição.

O leite de amêndoas Leatt pode ser encontrado em lojas de produtos naturais e orgânicos na região metropolitana do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói, além da região metropolitana de São Paulo, Barueri, Cotia e São Caetano do Sul. Há quatro diferentes versões: Original (amêndoas, sementes de girassol e ágar-ágar); o recém-lançado sabor Cacau e Avelã (amêndoas – extrato aquoso-, tâmaras, avelãs – extrato aquoso, sementes de girassol – extrato aquoso -, xylitol e cacau em pó); Morango (amêndoas – extrato aquoso-, sementes de girassol, polpa de morango, tâmaras e ágar-ágar) e Coco (amêndoas – extrato aquoso-, sementes de girassol – extrato aquoso -, polpa de coco, açúcar demerara orgânico e ágar-ágar). Um copo de Leatt Coco, por exemplo, possui 40% menos de açúcar do que um copo de suco de laranja. Contém propriedades que melhoram a atividade tireoidiana e ainda possui ação anti-oxidante.

O leite de amêndoas pode ser utilizado também no preparo de receitas doces e salgadas como como bolos, waffles, brownies, panquecas, molhos, smoothies, entre outras. Atualmente, a marca fechou três parcerias importantes para atender à crescente demanda de consumidores com restrições alimentares e àqueles que buscam opções de alimentos mais naturais e nutritivos. São elas: o Cuscuz Bacana, referência em cuscuz doce gourmet de Niterói; e os canais no You Tube Leve Me, idealizado pela jornalista carioca Nanda Carneiro, e o Cozinha Aí, sob direção da chef Claire Bonnemasou. Ambas fornecem conteúdo e workshops de receitas glúten, lactose e soja free, elaboradas com o leite de amêndoas Leatt.

Propriedades das amêndoas

Extremamente nutritivas, as amêndoas são fontes naturais de proteínas, fibras, cálcio, ômega 6, minerais, gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas e antioxidantes, que auxiliam a complementar as necessidades diárias desses nutrientes essenciais para a saúde. São também ricas em vitamina E, do complexo B, magnésio e manganês.

