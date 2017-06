7ª Feira Rio Belleza acontece de 10 a 12 de junho no Píer Mauá

A Feira Rio Belleza chega à sua sétima edição de cara nova: o evento será realizado no mais badalado espaço do Rio: Armazém 4, no Píer Mauá. Nos dias 10, 11 e 12 de junho, a Rio Belleza, que já se consolidou como uma das maiores redes de cosméticos do Rio de Janeiro, oferecerá uma programação de atividades variada, com palestras técnicas, workshops, além de animadas batalhas de barbeiros, com curadoria de Henrique Pianta Barber Experience. Será apresentado os cortes clássicos, desenhos e barbas. Já para o público feminino, o internacional cabeleireiro Neandro Ferreira vai apresentar as tendências para a diversidade de beleza da mulher brasileira.

Para atualização e formação profissional, a Feira Rio Belleza contará com mais de 30 workshops nos setores de cosméticos como: engenharia de corte com ferramentas diversas, coloração, penteados; como fazer uma sobrancelha perfeita com a simetria do rosto; unhas postiças, novo tratamento para redução de medidas; técnicas de maquiagem para transformar mulheres em estrelas; gestão de salões de beleza; empreendedorismo em parceria com Sebrae e muito mais!

A Feira Rio Belleza terá também diversos seminários apresentados por palestrantes renomados entre eles: Ricardo Klevenhusen do Instituto L’oreal abordando o sucesso do seu salão de beleza através da certificação ABNT, o cabeleireiro internacional Neandro Ferreira apresentando um novo conceito de estilos inspirado no movimento Cult Young Street (movimento cultural de rua) de Tokio, de Londres, de Nova York e do Rio de Janeiro trazendo uma visão global. “A proposta é misturar tudo criando looks jovens que se agregam. A mensagem dessa coleção é explorar mais os acessórios, ou seja, o cabelo. A mulher carioca pode ter um cabelo curto minimalista, a japonesa pode ser africana ou loura americanizada, a menina nova-iorquina pode ser meio andrógena, enfim um conceito totalmente fora do padrão”, declara Neandro.

A Rio Belleza investiu meio milhão de reais no evento, que deve gerar 45 empregos direto durante a feira. A expectativa é de 25 mil visitantes. Com a participação de mais de 60 expositores, representando cerca de 100 marcas, o evento vai aliar capacitação profissional e apresentação de produtos de qualidade a preços de fábrica. Empresas de peso estarão presentes, entre elas Wella, L’oreal, Ybera, Taiff, Vitaderm, Vult, Probelle, Salon Line, Bioextratus, Haskel, Wahl e salões e barbearias parceiras.

Para descontrair, no sábado e domingo haverá o show do cantor e compositor Lui Medeiros (ganhador do The Voice Brasil), apresentação do blues de Renato Da Gaita e ainda a participação de DJs. No primeiro dia do evento, acontece o encontro de blogueiras, que contarão com um soft ambientalizado de frente para a Baía Guanabara para interagir com seus seguidores.

A programação não para por aí. A feira dispõe de uma área gastronômica sob a curadoria do Jimmy Ogro.

Para participar da sétima edição da Feira Rio Belleza, os interessados podem adquirir o ingresso de forma antecipada pelo site oficial do evento. O ingresso para os três dias do evento custa R$ 20 e também dará direito a um desconto de R$ 40 no Aqua Rio. A entrada é gratuita para profissionais da área de beleza e blogueiras.

Serviço:

Feira Rio Belleza

Datas: 10, 11 e 12 de junho

Local: Armazém 4, Pier Mauá

Horário: das 10h às 19h

Entrada: A entrada é gratuita para profissionais de beleza que apresentarem a carteira profissional e blogueiras que apresentarem seu cartão de visita. Ingresso antecipado disponível no sitewww.feirariobelleza.com.br