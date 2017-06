Serviço de catering in company conquista empresas cariocas e prevê dobrar faturamento este ano 

O serviço de bordo não é mais uma exclusividade dos aviões. Operando há cinco anos no mercado, a Frugale, especializada em catering corporativo a partir de pontos de venda móveis, comemora o sucesso do seu pioneiro modelo de negócio no Rio de Janeiro.

Empresas como Vale, TIM, Brookfield e Calçada já oferecem este serviço para seus funcionários. Segundo o diretor de operações da Frugale, Maurício Nogueira, os executivos procuram este tipo de comodidade aos seus funcionários por questão de bem estar e de produtividade. “O funcionário não precisa mais se deslocar para ter acesso a um produto saudável de qualidade, ou seja, não perde tempo saindo do escritório: tanto o colaborador quanto a empresa se beneficiam”, elucida.

A marca agora deseja expandir o negócio com um novo modelo de negócio: a inauguração de estruturas fixas dentro das empresas, que serão conhecidas como Frugale Café. Os produtos oferecidos também seguem a linha saudável, com opções de sanduíches prontos, bebidas, refeições, snacks e guloseimas.

O tamanho é flexível e varia de acordo com a necessidade do local e número de pessoas que devem ser atendidas. “O modelo de negócio da Frugale teve uma excelente aceitação no mercado, o que já refletiu em um aumento de 30% no faturamento de 2016.

Frugale: www.frugale.com.br