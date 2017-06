McDonald’s investe em programas sustentáveis para preservar o Meio Ambiente

Comprometida com a sustentabilidade e a preservação do Meio Ambiente dentro e fora de suas portas, a Arcos Dorados – operadora do McDonald’s no Brasil - têm implantado projetos de economia de recursos naturais, consumo de energia reduzido e parcerias com seus fornecedores para minimizar os impactos na Terra.

Em diversos estados, assim como no Rio de Janeiro, algumas ações já podem ser vistas nos restaurantes da rede e outras estão programadas para serem implantadas:

Consumo consciente da água

Os restaurantes do McDonald’s que possuem drive-thru e utilizam cisternas ou caixas d’água para armazenar água das chuvas, reutilizam essa água na limpeza de calçadas e em descargas de banheiros. Com isso, a empresa conseguiu, até agora uma redução de mais de 30% em seu consumo de água.

Implantação de Luzes de Leds

Estacionamentos e drive-thrus são iluminados com LED e geram uma economia de até 80% de energia elétrica para cada restaurante. Diante desses resultados, a empresa decidiu que todos os restaurantes inaugurados a partir de 2015, seriam equipados com luzes da tecnologia LED.

Embalagens

Todas as embalagens de papel utilizadas nos restaurantes McDonald’s no Brasil passam a ter o selo da Forest Stewardship Council® (FSC), uma das principais instituições de certificação de madeira e produtos derivados do mundo. Este selo reconhece que toda a cadeia de produção das embalagens provenientes da celulose realiza o manejo florestal responsável do ponto de vista econômico, social e ambiental.