Busca por estilo de vida saudável alavanca mercado de chá no Brasil 

A procura por uma vida mais equilibrada e saudável vem crescendo junto com a crise que atingiu o Brasil nos últimos anos.

Apesar das dificuldades econômicas, os consumidores seguiram buscando por opções financeiramente viáveis para não deixar a saúde de lado. Um segmento que representa bem este caso é o do chá.

Segundo uma pesquisa divulgada recentemente pela Euromonitor, a área cresceu 5% no ano passado.

Para quem não acredita que o brasileiro não tem o hábito de consumir chá, a bebida tem se tornado a melhor opção para quem quer substituir o café por algo mais leve, sem conservantes e corantes. Segundo a mesma pesquisa, o aumento da procura se dá por conta dos seus benefícios para a saúde e pela grande variedade de produtos naturais nas prateleiras.

Alguns empreendedores viram uma oportunidade nesta área para crescer. “Percebemos que o mercado do chá estava em alta e decidimos desenvolver uma opção que fosse prática e mais em conta para o consumidor. Nem todo mundo quer ou tem tempo de ferver água para tomar um chá. A máquina deixou tudo mais prático”, explica Dany Haiat, sócio fundador da Aroma Selezione, empresa carioca que produz cápsulas de café e chás gourmet compatíveis com as máquinas da Nespresso.

Como o mercado de cápsulas de chá era algo totalmente novo, Dany precisou investir em um maquinário específico. “Na verdade, tivemos que criar a máquina do zero e fazer todos os testes até ajustarmos o produto”, lembra o fundador.

Hoje, a linha da marca conta com nove tipos de blends, todos desenvolvidos por eles, além de três intensidades de café.

Todos contam com selo BPA free e são 100% naturais.

