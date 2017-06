Fry´s completa cinco anos em 2017 com previsão de crescimento de 50% 

Inspirado nas hamburguerias americanas, o Fry´s completa cinco anos em 2017 com 11 lojas inauguradas no sudeste e expectativa de crescimento de 50%. Em 2016, a rede faturou R$ 15 milhões e até dezembro pretende atingir os R$ 20 milhões. Idealizada pelos empresários José Guilherme Leibel Aranha e Silze Takano Olivieri, a marca de sanduíches artesanais aposta em ambiente agradável, atendimento eficiente e ingredientes sempre frescos, com o mínimo de industrialização.

“O Fry’s foi idealizado durante o ano de 2011 e desde a ideia até a abertura do primeiro restaurante se passaram exatamente 12 meses. De lá para cá o resultado obtido foi inspirador e em menos de 24 meses já estávamos inaugurando nossa décima loja”, lembra José Guilherme.

A Fry´s completa cinco anos em 2017 com 11 lojas inauguradas no sudeste e expectativa de crescimento de 50%. Em 2016, a rede faturou R$ 15 milhões e até dezembro pretende atingir os R$ 20 milhões

Com lojas no Rio, Teresópolis, Nova Iguaçu, São Paulo, Betim e Vila Velha, o Fry´s oferece o verdadeiro sabor do que se come nos Estados Unidos. Nos restaurantes, os clientes montam seu próprio sanduíche escolhendo entre os cinco tipos de molho, quatro sugestões de queijos e seis opções de uma bancada de vegetais frescos que podem ser servidos à vontade. A carne dos clássicos hambúrguer, cheeseburguer e cheesebacon é preparada com gado da raça Angus, sempre de primeiríssima qualidade.

O cardápio também conta com opções de sanduíches especiais como o Shitake Gourmet, feito com pão integral, hambúrguer jr, queijo Emmental, shiitake, cebola e rúcula no pão australiano, e o Veggie, para quem não come carne, com hambúrguer de soja e quinoa, queijos mussarela e gorgonzola, maionese de ervas, alface, tomate e cebola, no pão australiano. Complementam as delícias a batata frita com casca, cebolas empanadas, sundaes e milkshakes.

A rede Fry´s aposta no formato de franquias, com taxa a partir de R$ 60 mil e instalação de loja de R$ 200 mil a R$ 1 milhão. “A rentabilidade líquida fica entre 12 e 17% e a taxa de retorno estimada varia entre 30 e 36 meses”, explica o sócio. Entre os serviços oferecidos na rede estão o auxílio na captação, escolha e negociação do ponto comercial, treinamento do franqueado e de toda a equipe, projeto arquitetônico exclusivo para lojas de ruas e shopping centers, apoio de marketing e o portal do franqueado, desenvolvido para a comunicação com a franqueada.

Mais informações: www.frysburgers.com.br