Empresa fluminense investe na expansão da produção de telhas de plástico 100% recicladas

Pioneira na fabricação de telhas de Polietileno de Alta Densidade (Pead), a empresa fluminense Telhas Telite está expandindo sua linha de produção: a expectativa é dobrar o volume fabricado hoje, passando de 25 mil para 50 mil telhas por mês.

O objetivo, de acordo com Leonardo Retto, CEO da empresa, é atender 100% do estado do Rio de Janeiro para depois expandir para outros estados e, até mesmo, outros países.

“Além de termos um produto único no mercado, conseguimos contribuir para solucionar o problema do descarte de plástico no meio ambiente, já que nossa matéria-prima é 100% reciclada. Fazemos parcerias com mercados, frigoríficos, indústrias fabricantes de produtos alimentícios, entre outros, que nos fornecem os produtos em Pead que seriam descartados. Nós os trituramos, adicionamos aditivos U.V e os transformamos em matéria-prima para a fabricação das telhas”, explica Leonardo.

Hoje, a empresa retira da natureza cerca de 1.500 toneladas de plástico por ano – material que levaria até 300 anos para se decompor. Com a expansão, a expectativa é poder dobrar este número, chegando a reciclar cerca de 3.000 toneladas de plástico.

Além dos benefícios para o meio ambiente, as telhas em Pead oferecem diversas vantagens ao cliente: elas duram cerca de 80 anos – enquanto as de PVC podem chegar a 50 -, são flexíveis, pesam em torno de 5 kg, - quase metade do peso das opções de PVC e outros plásticos -, e são maiores que a média, com 2m por 1,10m, o que representa uma economia para obras com telhados, já que representam uma cobertura maior.

Com os novos investimentos, a expectativa da empresa é chegar a R$ 20 milhões de faturamento em 2017, com a fabricação das telhas – um aumento de quase 50% em relação a 2016.

Telhas Telite: http://telite.com.br/pt/home/