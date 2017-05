Congressos de saúde e medicina no Rio devem gerar US$ 258 milhões

A cidade do Rio de Janeiro está no caminho certo para ser tornar a capital brasileira de eventos relacionados à saúde e medicina. De acordo com dados do Rio Convention & Visitors Bureau, 64 eventos do segmento estão confirmados para acontecer entre os anos de 2017 a 2024. Serão 171 mil congressistas previstos e receita estimada em US$ 258 milhões (dólares).

O ano de 2017 será responsável por 41 destes encontros, com receita estimada em US$ 138 milhões (dólares) e 89 mil especialistas aguardados.

Entre os eventos com maior número de participantes está o Congresso Internacional de Ciências Fisiológicas, a ser realizado em agosto, o Congresso Brasileiro de Infectologia 2017, em setembro, o 20º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, em outubro, e o 13º Congresso Mundial de Medicina Crítica e Intensiva, agendado para o mês de novembro.

Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais em Saúde CMDSS

Até o momento, para os anos de 2018 a 2024 estão programados e confirmados 23 eventos ligados à medicina. Juntos, eles serão responsáveis por trazer ao Rio de Janeiro 82 mil pessoas, entre doutores e especialistas. De acordo com os cálculos do Rio CVB, os congressos, seminários e convenções deste período devem gerar uma receita potencial de US$ 120 milhões (dólares).

Rio Convention & Visitors Bureau: www.riocvb.com.br