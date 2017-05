Via Brasil Shopping inaugura escritório coletivo utilizando material reciclado

Um espaço moderno, bem decorado e sustentável para quem deseja realizar trabalhos, marcar reuniões e trocar ideias: assim é o Coworking, um escritório coletivo que já está em funcionamento no segundo piso do Via Brasil Shopping.

A utilização do local é gratuita e conta com mesas, bancos, futtons e prateleiras, além de uma bancada com tomadas para recarregar os celulares. Para os conectados, o Coworking também oferece uma rede de Wi-Fi.

Além de desfrutar de um ambiente agradável para trabalho e estudo, os visitantes podem trocar livros. Alguns exemplares já estão disponíveis, e quem passar por lá pode pegar um para ler e deixar outro para um futuro leitor.

E, além de ser um espaço funcional, o Coworking mostra que é possível ser bonito e sustentável. Para a decoração foi utilizada cerca de uma tonelada de materiais como pallets, galões e pneus que seriam descartados da natureza. O trabalho foi realizado pela Casa Pallet, que usa a mão de obra não treinada dos moradores da Cidade de Deus, na Zona Oeste, com o objetivo de formar futuros marceneiros.

