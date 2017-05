VIII Encontro Brasileiro dos advogados Criminalistas acontece dias 1 e 2 de junho

Entre os dias 1 e 2 de junho, acontece o VII Encontro Brasileiro de Advogados Criminalistas , em João Pessoa, na Paraíba, onde as maiores referências da advocacia criminal brasileira estarão entre os palestrantes.

O vice-presidente da ABRACRIM/RJ Carlo Luchione participará da palestra falando sobre “Advocacia Criminal em Tempos Crise Conceitual”.A ideia do Encontro é promover discussões e proferir palestras em torno do tema central “JUSTIÇA CRIMINAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS”.

O Encontro Brasileiro dos Advogados Criminalistas (EBAC) organizado pela ABRACRIM vem, a cada edição, se tornando um dos mais importantes eventos relacionado às ciências criminais em todo o Brasil, congregando profissionais dos mais variados recantos da nação, unindo-os em torno da defesa das prerrogativas e do livre exercício da advocacia criminal.

Sobre Carlo Luchione

Advogado Criminalista fundador do Escritório LUCHIONE ADVOGADOS, com sede no Rio de Janeiro e filial em Brasília. Especialista em Direito Penal Econômico e Pós-Graduado em Direito Penal Econômico e Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – Portugal (2008). Vice- Presidente da Assoaciação Brasileira de advogados criminalistas do Rio de Janeiro (ABRACRIM/RJ) e também é Diretor do IBC- Instituto Brasileiro de Compliance