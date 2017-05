'O Burburinho' acontece dia 11 de junho, no Jockey Club Brasil

Quatro dias de atividades em um dos lugares mais elegantes e tradicionais do Rio de Janeiro. De 9 a 12 de junho, o Jockey Club Brasileiro, no Rio, será palco do Grande Prêmio Brasil.

Na programação, uma série de atividades para toda a família, entre elas o Burburinho: evento pªara pais e filhos que já está faz parte do roteiro das famílias cariocas em busca de diversão e consumo consciente.

Criado em 2012 por seis empreendedoras de produtos infantis, o Burburinho terá sua 12ª edição no dia 11 de junho.

Durante todo o domingo, crianças e pais poderão curtir as atividades oferecidas pelo projeto cultural, como oficinas artísticas, gastronomia, moda, apresentações musicais temáticas sobre cavalos e turfe e atividades circenses.

“O Burburinho não é somente uma feira de moda com produtos diferenciados e novos talentos. É muito mais do que isso, é a oportunidade de estar em um espaço aberto vendo seus filhos brincarem; é estar em um local com as melhores opções de gastronomia, moda e decoração no segmento infantil; é uma experiência para vivenciar com toda a família”, diz Patrícia Lima, uma das fundadoras do Burburinho.

Programação

Recreação:

12h às 20h- Kombi com photo cabine - Quintal Festas

Oficinas de desenho da Compactor

Personagens vivos Recreasonhos

Tenda recreação:

12h - Panos pra Manga

13h - Mágico Alex Rotterdam

16h às 19h - BeArt Cultural - recreação lúdica

Tenda oficinas:

13h30 às 15h30 - Jasmin Walsh

15h30 às 16h30 - Oficina Petit Croche/Circulo

17h00 às 18h00 - Oficina Petit Croche/Circulo

18h30 às 19h30 - Oficina Petit Croche/Circulo

O Burburinho

O Burburinho surgiu quando o cenário do mercado infantil do Rio era muito diferente. O boom das mães empreendedoras já existia e era bastante considerável, mas não era fácil o escoamento de suas produções, pois não havia eventos alternativos e focados no mercado infantil. Foi aí que O Burburinho nasceu, naquele espaço entre consumidor final e produtor.

Cinco anos se passaram desde a primeira feira e de lá pra cá muita coisa mudou. Uma percepção cada vez maior de que a demanda do público não era somente por produto, era por convívio, empatia, identificação, especialmente, por pessoas que estavam em fases de vida parecida. Percebendo isso, as idealizadoras do evento começaram a investir cada vez mais no bem estar do público. Uma das bandeiras das organizadoras é o "Compro de quem faz", a compra consciente, por isso, todos os seus expositores são pessoas que não possuem ponto físico e estão despontando no mercado infantil.

Serviço: O Burburinho

Data: 11 de junho, de 10h às 19h, durante o Grande Prêmio Brasil

Local: Jockey Clube - Praça Santos Dumont, 31. Gávea – Tribuna B

Entrada franca