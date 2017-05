Imobiliárias promovem,no Rio, evento sobre o mercado imobiliário de Portugal

Com o número crescente de brasileiros interessados em comprar imóveis em Portugal, as imobiliárias Porta da Frente (Portugal) e Judice & Araujo (Brasil), representantes da Christie’s International Real Estate, se uniram para promover no dia 1º de junho, às 9h, no Hotel Pestana Rio Atlântica, em Copacabana, a sétima edição do evento Investimentos no Mercado Imobiliário de Portugal.

As últimas seis edições do evento contaram com uma média de 300 participantes. A entrada é gratuita!

O número de brasileiros interessados em comprar imóveis em Portugal é cada vez maior e já representam 30% do faturamento total da imobiliária Porta da Frente, que tem sede na capital portuguesa. Nos últimos dois anos, a Porta da Frente registrou um aumento de 40% na procura devido, sobretudo, às vantagens fiscais e ao chamado direito sucessório. Em relação à localização, a preferência dos clientes brasileiros se divide entre a parte mais central da cidade de Lisboa e a região litorânea, que inclui Estoril e Cascais.

Entre as oportunidades que serão apresentadas nesta edição estão apartamentos e casas de um a seis quartos, localizados em Lisboa, Cascais e Oeiras com valores a partir de 300 mil euros. O metro quadrado de empreendimentos em Cascais, por exemplo, varia de 4.500 euros (entre um e quatro quartos) a 9.500 euros (seis quartos). Já em Lisboa, o metro quadrado varia de 4.500 euros (três quartos) a 6.600 euros (entre um e quatro quartos).

Durante o evento, especialistas vão esclarecer dúvidas de investidores brasileiros sobre o mercado imobiliário português, apresentar oportunidades e possibilidades de rentabilização do investimento imobiliário, além de esclarecer aspectos jurídicos envolvendo a compra de imóveis no país europeu. Outros temas são o regime legal do Visa Gold e regime fiscal do residente não habitual em Portugal e residência fiscal no Brasil – saída definitiva do País.

Serviço: Investimentos no mercado imobiliário de Portugal

Data: 1º de junho, às 9h

Local: Hotel Pestana Rio Atlântica - Av. Atlântica, 2964 - Copacabana

Entrada: gratuita

Inscrições pelo link: https://pt.surveymonkey.com/r/ZQ8B55J

Mais informações: (21) 2499.4244