Pouso Alto lança nova linha de chás e sucos premium

Depois de conquistar o mercado nacional com as garrafinhas de água Estilo, a Pouso Alto se prepara para atacar uma nova fatia do mercado de bebidas. A aposta da indústria mineira é a linha de chás e sucos premium: a +Estilo. Com investimento de cerca de R$ 5 milhões, a nova linha conta com três lançamentos – o mate natural com limão, o chá de hibisco com framboesa e a limonada.

O grande diferencial da +Estilo é que todos os produtos são 100% naturais. “O açúcar que usamos em nossos sucos e chás, por exemplo, não passa pelo processo de refino, assim conservamos as propriedades naturais da cana de açúcar (açúcar orgânico). Também usamos o adoçante natural stevia, que oferece inúmeros benefícios à saúde”, explica Marcelo Félix, sócio da Pouso Alto.

Além disso, tanto a limonada quanto o chá mate com limão são 100% livres de conservantes, corantes, aromatizantes, anticoagulantes e acidulantes. “Oferecemos um produto diferente. Nossos ingredientes são selecionados cuidadosamente, originários das melhores regiões produtoras do mundo”, ressalta Félix. O extrato do mate, por exemplo, vem do Sul do país, os limões são colhidos no interior de São Paulo, e o hibisco é trazido de fora do Brasil.

Os novos produtos podem ser encontrados nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e em Minas Gerais. A empresa prevê lançar mais quatro produtos ainda neste primeiro semestre e a expectativa é que, com a nova linha, a Pouso Alto aumente em 35% seu faturamento em 2017 na comparação com o ano anterior.

