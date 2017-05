Terceira edição do Veste Rio cresceu 40% em área com a mudança para o Pier Mauá

Entre os dias 26 e 30 de abril, aconteceu a terceira edição do Veste Rio – A Moda Aqui é Fazer Negócios, projeto concebido pela Vogue Brasil e pelo caderno Ela, do jornal O Globo, que reuniu grandes nomes da moda nacional. Com a expansão do evento, a última edição se mudou para o Pier Mauá, na região central revitalizada do Rio de Janeiro, e obteve 40% de crescimento em área, acomodando um número maior de marcas e público.

O Veste Rio contou com uma movimentada programação: o salão de negóciosreuniu as coleções de verão 2018 de 129 grifes nacionais para 2110 compradores; palestras com grandes nomes do mercado e outlet, onde 67 marcas de peso ofereceram até 80% de desconto em suas coleções passadas. As ofertas atraíram 25 mil pessoas, atingindo um movimento 50% maior em relação à edição passada.

A plataforma de Novos Talentos, que busca impulsionar marcas em ascensão no mercado, apresentou um desfile-performance, com as coleções dos dez jovens estilistas mais quentes da cena nacional - Ga'u, Handred, Lucas Barros, Luisa Farani, Mocha, Modem, The Paradise, Haight Clothing, Wymann e Augustana Store - proporcionando o contato direto entre designers e multimarcas. A grande novidade desta edição ficou por conta do desfile Resort, em que nomes consagrados do mercado nacional, como PatBo, Vix, Água de Coco, Salinas, Blue Man e Amissima apresentaram um desfile com suas novas coleções.

O Veste Rio é apresentado pelo Sistema Fecomércio RJ, por meio do Sesc e Senac, com patrocínio do Sistema FIRJAN, Banco do Brasil, Sebrae, companhia aérea oficial Azul, Shopping Oficial Rio Sul e apoio da Fashion Label Brasil, Abest, Texbrasil, Abit, e Apex-Brasil.