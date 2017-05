RIOgaleão e Agência 3 são reconhecidos por melhor campanha

A campanha realizada pelo RIOgaleão, em março deste ano, em que emprestou seu nome para se tornar o Aeroporto Maria da Penha, foi eleita pelo site Best Ads como a melhor do mundo da semana na categoria viagem, transporte e turismo. O portal é uma das principais referências internacionais entre os sites de publicidade e elege semanalmente as melhores campanhas ao redor do planeta, tendo entre seu público-alvo diretores de arte, de TV, produtores, designers e grandes empresários do setor.

A campanha Aeroporto Maria da Penha foi criada pela Agência 3 e desenvolvida para alertar a sociedade contra a violência feminina nas comemorações do Dia Internacional da Mulher (8/3). Por dez dias, a concessionária divulgou o nome da ativista Maria da Penha, homônima à lei brasileira contra a violência doméstica. Foi a primeira vez que um aeroporto do país recebeu o nome de uma mulher.

Todo o terminal foi caracterizado com peças publicitárias da campanha e avisos sonoros davam as boas-vindas aos passageiros e visitantes na voz icônica de Iris Lettieri, tombada como bem imaterial do Rio de Janeiro, e conhecida como “a voz” do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Os pilotos da GOL Linhas Aéreas, também, aderiram à campanha e antes do pouso ou da decolagem anunciavam aos passageiros que eles estavam no “Aeroporto Maria da Penha”. Para completar, durante a campanha, a rádio RIOgaleão apresentou, durante uma hora por dia, o programa “Agora é que São Elas”, com um repertório musical de grandes nomes femininos da música popular brasileira.

A campanha também fez grande sucesso nas redes sociais e contou com o apoio de influenciadores digitais, muitos deles celebridades e formadores de opinião. O apoio veio de formas distintas, seja com a troca do avatar do perfil pela imagem oficial da campanha ou alterando o nome da sua página para Maria da Penha ou, ainda, com a publicação de um post sobre o assunto com a hashtag #trocandodestinos.

As ações buscavam tornar a campanha um viral da internet. Toda a campanha do RIOgaleão pode ser conferida no próprio site da concessionária: http://www.riogaleao.com/mariadapenha/.