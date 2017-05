DaGosto aposta em sabor de comida caseira para expansão de rede de franquias

Presente no segmento de alimentação desde 2002, o DaGosto Bistrô & Pocket Deli, rede carioca de restaurantes, disponibiliza aos consumidores refeições com sabor caseiro, saudáveis e com preço justo.

Seu principal objetivo é oferecer diversificação no cardápio para atender a todos os tipos de gostos. Atualmente, a rede, que tem duas unidades próprias, conta com mais de 30 opções para o café da manhã, lanche e almoço, além das linhas de sobremesas e bebidas.

Formatada e comercializada pelo Grupo Soares Pereira & Papera (GSPP), o investimento inicial para adquirir uma franquia DaGosto está estimado em R$ 345 mil, com taxa de franquia de R$ 40 mil. A área mínima do ponto comercial deve ser de 40m2. O faturamento médio mensal estimado é de R$ 164 mil, 5% de royalties e 2% de fundo de promoção são pagos em cima do faturamento mensal. O payback esperado é de apenas 20 meses no cenário descrito acima.

A DaGosto oferece suporte ao franqueado como apoio na negociação do ponto, programa de treinamento, procedimentos, acompanhamento e inserção à rede, manuais operacionais, consultoria de campo e Marketing e Publicidade

“A marca está consolidada e abre a segunda loja em um ponto estratégico com acesso ao aeroporto, local de grande circulação de executivos na ponte aérea Rio-São Paulo. O foco está em sua expansão da marca. Pelo menos no ano de 2017, concentra-se no estado do Rio de Janeiro, principalmente capital. A pretensão é a de que no ano que vem a DaGosto cresça ainda mais, se expandindo em filiais em Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF) em aeroportos e shoppings centers”, acrescenta Umberto Papera, sócio-proprietário do GSPP.

Os primeiros passos da marca foram dados no início de 2000, quando o empresário Maurício Valente, comerciante varejista já com 30 anos de mercado (além de experiência como franqueado de grandes marcas no ramo de alimentação) inaugurou um charmoso café no bairro da Gávea. Mesmo batizado com outro nome, foi ali onde o DaGosto começou a tornar forma. Do cafezinho da livraria a bistrô, nascia o restaurante especializado em brunch – fusão de café da manhã e almoço.

O DaGosto passou por uma longa trajetória repleta de diferentes experiências como pontos em lojas de rua e de shoppings, participação de eventos e coffee breaks corporativos até a sua instalação em 2011 no Centro do Rio, local escolhido para receber a primeira loja na Rua Senador Santas. Somente em 2016, a marcaadotou o sistema de franquias e levou à praça de alimentação a rapidez e conveniência das redes de fast-food e um cardápio repleto de opções caseiras e de qualidade.

A primeira unidade DaGosto apontada como modelo franqueável e loja-piloto foi inaugurada no final de 2016 na praça de alimentação do Shopping Bossa Nova Mall, localizado anexo ao Aeroporto Santos Dummont, no Rio de Janeiro.

DaGosto Bistrô: http://dagostobistro.com.br/