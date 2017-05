CNA lança websérie para futuros empreendedores 

O CNA, uma das maiores redes de ensino de idiomas do país, anuncia o lançamento de uma websérie educativa 'Franquia é CNA. Sem dúvida!' para interessados em empreender.

A proposta dos vídeos, desenvolvidos pela agência GDM, é oferecer conteúdos relevantes para ajudar no processo de escolha e abertura do próprio negócio e, com isso, atrair novos franqueados.

A websérie é dividida em três fases: conhecimento, consideração e decisão. São vídeos curtos que abordam desde temas relacionados a economia, negócios e mercado de franquias no Brasil, até métodos educacionais exclusivos e suporte de implementação de uma escola CNA e que estão disponíveis em www.franquiacna.com.br.

Assim, os interessados em investir em uma franquia terão a oportunidade de acompanhar conteúdos que vão esclarecer os questionamentos sobre investimento, diferenciais e vantagens de abrir uma escola CNA.

“Nossa expectativa com esse novo modelo de comunicação é apresentar a rede CNA como uma opção de investimento dinâmico e seguro. Além do conteúdo informativo, a campanha desperta o espírito empreendedor de muitas pessoas. Estamos animados com esse novo formato e esperamos obter bons resultados”, afirma José Carlos de Souza, diretor de Operações e Expansão do CNA, que tem a expectativa de abrir entre 40 e 50 novas escolas em 2017.

“O processo de decisão quanto a escolha de uma franquia gera muitas dúvidas. Por isso, desenvolvemos um conteúdo relevante que responde à essas questões durante a jornada de decisão de um empreendedor. Acreditamos que, nesse novo modelo, qualificamos melhor os prospects e criamos um ambiente de vendas e expansão mais eficaz para o CNA”, afirma Felipe Zorzi, diretor da GDM, agência responsável pela comunicação da área de Expansão do CNA.

Mais informações: https://www.cna.com.br/