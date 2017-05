Santa Teresa e Lido terão Embaixadas da Cachaça 

A partir desta quarta-feira, 17 de maio, bares e restaurantes dos Polos Gastronômicos de Santa Teresa e do Lido vão passar por oficinas de capacitação sobre a cachaça.

A iniciativa faz parte do programa Embaixadas da Cachaça realizado pela Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio de Janeiro (Apacerj), em parceria com o Sebrae, a Firjan, o Sindbebi, a Secretaria de Estado de Turismo e o TurisRio.

A proposta do programa é capacitar funcionários de estabelecimentos comerciais a oferecer ao cliente a melhor experiência na degustação da autêntica bebida nacional. Aqueles que mantiverem a qualidade do serviço receberão o selo Embaixada da Cachaça. Estabelecimentos de Botafogo e Tijuca já receberam o treinamento.

“Queremos dar a oportunidade aos turistas de experimentarem a bebida, conhecendo suas peculiaridades, os diferentes tipos, os sabores variados. Há cachaças muito nobres que precisam ser mais conhecidas”, explica a presidente da Apacerj, Katia Espírito Santo.

O programa começou a ser implantado no segundo semestre do ano passado. O Entretapas foi o primeiro restaurante a receber o selo de Embaixada da Cachaça. Ainda em 2016, foram treinadas equipes de serviço para a Casa de Espanha e o Food Truck do Rio Media Center.

Segundo a presidente da Apacerj, o objetivo do programa é qualificar equipes de 55 estabelecimentos, todos no município do Rio. Além de orientar sobre os tipos de cachaça, preparação de drinques e harmonização com a comida, o programa também ensinará sobre a história da bebida e o seu valor cultural.

“A expectativa é de que o programa leve os bares e restaurantes a oferecer o correto serviço em cachaça, com conhecimento sobre o produto tradicional e típico do Brasil, e competência para informar os clientes sobre os rótulos das cachaças do Rio. Eles também vão estar preparados para oferecer um serviço diversificado, incluindo drinks e coquetéis. Em consequência, é esperado o crescimento do setor fluminense, polo de excelência na produção da cachaça de alto padrão, e importante gerador de empregos e receitas no país”, avalia Katia.