Casa 84 realiza encontro para noivas, na Gávea

Casa 84, realiza o 'Papo de Noiva', no próximo dia 20 de maio, sábado, às 14h, na Gávea.

O evento é um encontro bem intimista para noivas com fornecedores selecionados. Serão apresentadas degustações exclusivas.

A proposta é facilitar e otimizar as prospecções de fornecedores para os casamentos, já que os representantes das marcas conversarão pessoalmente com os casais presentes.

Entre as empresas e marcas participantes, destaque para Deias - bolos e doces; Carla Vidal – decoradora; Varanda Flores - bouquets, lapelas e grinalda; Decoranda - locação de mobiliário; Porto di Vino- distribuidor de vinhos e espumantes; Chez Brownie – brownies recheados; Ateliê Julia Goldenzon - vestidos; Pluma Caligrafia – caligrafia; InstaPhoto - photo cabines; Boho Giz - Chalkboard e ilustrações personalizadas; Fernanda Emerich- Chef de cozinha; Silvia Blumberg - Joias e Cake Toppers; Carolina Magliari – make e Art of Travel – viagens.

As inscrições podem ser feitas através do site e o valor do ingresso é R$ 40,00 - por pessoa.

Mais informações: www.casa84.rio