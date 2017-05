Empresas de todo o mundo são premiadas por gestão integrada no Brasil

Pela primeira vez no Brasil, a Global Business Corporation irá premiar empresas do mundo inteiro com mais uma edição do prêmio internacional Business Management Awards 2017. O evento, que engloba integração de negócios e reconhecimento, bem como a oportunidade de avaliar a sua gestão organizacional em comparação com as melhores corporações internacionais e receber feedback para implementar e melhorar essa gestão, acontece nos dias 18 e 19 de maio no JW Marriot, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A intensa busca por instituições que se destacaram ao longo do ano passado nos quesitos de responsabilidade social, qualidade, criatividade e Inovação, liderança e outros resultou no compêndio de 50 delas, cada uma atuante em um segmento.

O prêmio é concedido em um país diferente a cada ano às empresas que se destacam por seus sistemas de Gestão Empresarial Integrada, o que lhes permite atingir alta competitividade e confiabilidade em seus produtos e serviços. Além de ser um diferencial, a premiação é uma oportunidade de se abrir novos mercados nacionais e internacionais e encontrar novos fornecedores, clientes e cada um deles poder trocar experiências de sucesso e cultura corporativa. “Este reconhecimento é uma oportunidade para as instituições laureadas, que poderão obter vantagens competitivas por seus projetos, iniciativas e realizações”, comenta Oscar Garcia, presidente da Global Business Corporation.

De acordo com Oscar, a premiação hoje é uma referência internacional devido a preocupação da Global Business Corporation com a seleção das empresas indicadas. “Estamos à procura de instituições empenhadas em contribuir para o desenvolvimento social e econômico de seu país através da parceria com seus colaboradores e familiares, comunidade local e prestação de serviços e/ou produtos de qualidade para a sociedade e ser um modelo para as instituições que representam sua nação internacionalmente”, diz. Entre os indicados desse ano estão a RioPress Assessoria de Imprensa (Brasil), Escuela Latinoamericana de Medicina (Cuba), Laboratório Güemes (Argentina), Universidad Laica Vicente Rocafuerte (Equador), Museo Historico Comunal y de la Colonizacion Judia Rabino Aaron Halevi Goldman (Argentina), Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería Las Margaritas (Guatemala), entre outros.

O "Business Management Award" é fomentado pela Cúpula Empresarial das Américas, pertencente a Global Business Corporation, organização internacional sediada nos Estados Unidos e sem fins com objetivo de servir a comunidade global de negócios com propósito de reconhecer a excelência empresarial através de prêmios de gestão de negócios e promover o crescimento e desenvolvimento de empresas internacionais a promoção do comércio e, assim, impulsionar a economia países em geral. Mais informações pelo http://gbc-tm.com.