Via Brasil Shopping oferece shows gratuitos em homenagem ao dia das mães

Quem for ao Via Brasil Shopping de hoje (11) até domingo (14), poderá curtir shows escolhidos para comemorar o dia das mães. As apresentações acontecem na praça de alimentação e todas serão gratuitos.

Até sábado, as apresentações começam às 19h. No domingo, para embalar o almoço de Dia das Mães, a trilha sonora terá início às 13h.

Confira a programação:

Quinta-feira - 11 de maio: Mira Callado apresenta repertório da MPB

Sexta-feira - 12 de maio: Alex Cohen comanda a festa reunindo Djavan, Maria Betânia, Tim Maia e Beatles

Sábado - 13 de maio: Bebeto, o Rei do Swing, faz um show com muito samba-rock

Domingo - 14 de maio: Danny Menezes encerra a programação especial cantando a música brasileira e principalmente a sua grande influência, o grupo Novos Baianos

Serviço:

Data: 11 a 14 de maio. Quinta a sábado, às 19h; domingo, às 13h

Local: Praça de alimentação do Shopping Via Brasil

Evento gratuito

Mais informações: www.shoppingviabrasil.com.br ou pelo telefone 3445-8850