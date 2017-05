Livro traz dicas e estratégias para leitor se tornar um empresário de sucesso

A obra 'Empreendedor total' oferece uma série de dicas e ferramentas para quem deseja abrir o próprio negócio mesmo em cenários de adversidade.

Em 39 capítulos, os autores tratam desde aspectos básicos a iniciantes nos negócios até soluções especializadas em consultorias.

O empreendedorismo transforma vidas em cenários de incertezas.

Leva a mudanças profundas até no mercado, com o empregado, agora, dono do próprio empreendimento ou de perfil mais proativo dentro das empresas.

Assumir as rédeas de seus sonhos e objetivos, num primeiro momento, pode parecer desafiante e até assustador, mas confirma-se na melhor opção aos que buscam mais autonomia.

Independentemente da situação, o empreendedor encabeça ideias e precisa de suporte para colocar em prática seus planos.

O apoio costuma vir de um bom planejamento, pois nem todos costumam ter alguém ao lado. Com ele, cada passo é descrito e elaborado antes mesmo de os desafios aparecerem. As estratégias fazem parte dessa preparação rumo ao mundo dos negócios.

Neste livro, você encontrará várias delas e quais podem ser aplicadas a sua área de atuação. Também contará com a experiência e cases de grandes empreendedores para auxiliá-lo nessa jornada.

Empreendedor total

Coordenador: Mauricio Sita Literare Books International – 1ª edição – 320 páginas – 2016 - R$ 58,90 ISBN 978-85-9455-001-9

http://www.literarebooks.com.br/loja/empreendedor-total-frete-gratis.html