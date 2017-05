Empoderamento,Sustentabilidade e Empreendedorismo chegam ao Parque das Ruínas

No próximo sábado, dia 13, o principal ponto turístico de Santa Teresa será palco da segunda edição da Empodere-se 021. O evento que tem por objetivo divulgar as diversas formas de empoderamento, sustentabilidade e empreendedorismo, aporta no bairro boêmio trazendo o melhor da economia criativa, da cultura brasileira e novos estilistas da cena carioca.

Sendo referência em empoderamento e sustentabilidade, a Empodere-se integra todas as artes e incentiva um olhar dinâmico de todo seu público.

Projetado para agregar, empoderar e dar visibilidade a talentos de diversos locais do Rio de Janeiro, num espaço democrático e gratuito, o evento conta com marcas como Maria Bonita, Versátil Boutique e Brechó, Clichêe, Atelier Dona Arte, Luciana Nascimento, Umalluko, Africanidades, Letakani, além de muitas comidinhas como a Quero mais Brigadeiro, Ricieri Canivezi, Tropica cervejaria artesanal e a Paixão de Panela, com o melhor vegetariano da cidade.

Além de muita arte com o quadrinista Anderson Awas.

A música fica por conta dos DJ’s RJay, Julio Rodrigues e Bruna Dias, uma das pioneiras nos Bailes Charme. Além das bandas Dizaê e as Negras, que prometem um sábado pra lá de animado e regado de muita black music.

Serviço: Empodere-se 021

Data: 13 de maio, das 10h às 18h

Local: Parque das Ruínas - Santa Teresa

Entrada Franca