Gran Ciclismo aposta em camisas exclusivas, treinos semanais e calendário de eventos para ciclistas

Fundada pelo administrador carioca Madison Delano, em 2012, a Gran Ciclismo se consolidou como uma das principais lojas de equipamentos de alto desempenho para ciclistas do Brasil. Além disso, é a loja que mais promove treinos semanais no País, sendo uma referência nacional. Semanalmente, são promovidos seis treinos, os chamados pedais, que chegam a reunir até 70 pessoas por grupo e percorrem ruas e avenidas da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Prainha, Grumari, Barra de Guaratiba e Alto da Boavista. Anualmente, são realizados 13 grandes eventos, sendo três deles com motivação social: Pedal Solidário, Pedal Rosa e Pedal Azul.

“Queremos ser reconhecidos, cada vez mais, como um ponto de encontro para os verdadeiros amantes do esporte, aquelas pessoas que buscam o ciclismo como estilo de vida”, explica Madison.

A Gran Ciclismo também promove edições especiais como o Gran Road, em maio, junho, julho, agosto e setembro. O Gran Frontier, GFNY e L’ Etape são realizados em julho e agosto. Em outubro, é a vez do Pedal Família e, em dezembro, do Gran Strada.

Loja completa cinco anos promovendo 288 treinos semanais e 12 eventos por ano

“O nosso cadastro tem mais de 600 pessoas, com idades entre 25 e 60 anos, que treinam pelo menos três vezes por semana. Nos dois anos iniciais da loja, os treinos aconteciam três vezes por semana. Mas, a partir de 2015, passamos a promover pedais de terça a domingo. Queremos contribuir com a cultura do ciclismo no Rio de Janeiro”, conta Madison.

Camisas

A Gran Ciclismo lança três coleções por ano, cada uma com quatro modelos diferentes. A partir da loja virtual, www.lojagranciclismo.com, é possível comprar em todo o Brasil e em outros países. Os modelos são apresentados nas linhas Pro e Training. Além das camisas, são vendidos bretelles, luvas e meias.

Treinos

Pedal Bola de Fogo: Às terças e quintas-feiras acontece o treino batizado de Pedal Bola de Fogo, considerado muito intenso e que tem a participação de 30 ciclistas em média. O treino de terça-feira começa na Avenida das Américas, passa pela Grota Funda, Barra de Guaratiba e retorna pela Estrada do Pontal, Praia do Recreio e Avenida das Américas. O trajeto das quintas-feiras é diferente! O início é na Avenida Sernambetiba, passa pela Estrada do Joá, Estrada das Canoas e Mesa do Imperador. O retorno acontece pelo mesmo caminho.

Pedal Light: Duas vezes por semana, quartas e sextas-feiras, o treino é o Pedal Light. De leve a moderado, o Pedal Light é voltado para iniciantes e pessoas que querem apenas se exercitar, como dizem os ciclistas, “soltando as pernas”. Os 45 ciclistas saem da Avenida das Américas, passam pela Prainha, Grumari, Serra dos Cabritos e retornam pela Estrada do Pontal, Praia do Recreio e Avenida das Américas. Na quinta-feira, o trajeto é diferente: sai da Avenida das Américas, passa pela Estrada dos Bandeirantes e retorna pela Estrada do Pontal, Praia do Recreio e Avenida das Américas.

Sábados e domingos: No sábado acontece o treino que reúne tanto os integrantes mais assíduos do Pedal Bola de Fogo quanto do Pedal Light. É um treino que começa no ritmo do Light e termina no ritmo do Bola de Fogo, fazendo um percurso total de 76km na Barra da Tijuca, passando pela Avenida das Américas e pela Reserva. Ao todo, 70 ciclistas participam desse treino, um dos mais concorridos. E no domingo, são formados dois grupos. Os integrantes do Pedal Light pedalam pela Barra, indo até Barra de Guaratiba e retornam. Enquanto isso, os cerca de 30 integrantes do Bola de Fogo vão até a Estrada das Paineiras, passando pela estrada Grajaú-Jacarepaguá e Alto da Boa Vista.

Pedal Solidário: O Pedal Solidário, promovido uma vez por ano, é um evento especial da Gran Ciclismo. Cerca de 100 pessoas percorrem ruas e avenidas da Barra da Tijuca. O lucro com a venda das camisas usadas pelos ciclistas é integralmente revertido para a creche São Francisco de Assis (Rua da Igreja Nº19 – Vila Beira Mar/Duque de Caxias – RJ), em Duque de Caxias, que cuida de 40 crianças com idades entre dois e quatro anos. “O nosso próximo passo é lançar uma coleção de camisas com a logomarca do Pedal Solidário. O objetivo é gerar outra fonte de recursos, ao longo de todo o ano, para contribuir com a manutenção da instituição que ajudamos”, adianta Madison.

Gran Ciclismo: www.granciclismo.com.br