Yes! Idiomas aposta em feira para expandir no Nordeste

De 19 a 21 de maio, a rede Yes! Idiomas participa da 27ª Franchising Fair Nordeste. Entre colaboradores e interessados em franquear, são esperadas mais de seis mil pessoas no Bela Vista Shopping, em Salvador.

A feira irá receber empreendedores de todo o nordeste. A rede acredita que é uma grande oportunidade de crescer na região, aumentando a presença da Yes!, principalmente nas capitais. Referência no mercado de escolas de idiomas, a marca espera crescer 30% em 2017, alcançando a marca de 200 unidades até o final do ano.

“Essa é a segunda vez que participamos da feira, que tem trazido muitos resultados positivos. Esperamos que este ano o evento gere bons negócios mais uma vez. Nossa expectativa é inaugurar 10 franquias em 2017 em toda a região nordeste.” – afirma Clodoaldo Nascimento, presidente da rede.

O investimento inicial para abrir uma unidade da Yes! é a partir de R$ 100 mil e o lucro médio aproximado é de 25% sobre o faturamento, com prazo de retorno que varia entre 18 e 24 meses. Entre os benefícios que a rede oferece está a isenção do pagamento da taxa de royalties e de publicidade. O negócio é atrativo para quem quer flexibilizar sua carga horária e trabalhar na área da educação. A Yes! é a única rede de Franquias que oferece um suporte Comercial, Pedagógico e Operacional, intensivo para Franqueados novos, até que a unidade alcance o Ponto de Equilíbrio.

A rede tem realizado diversas ações de marketing para, além de atrair novos franqueados, atrair também alunos para as escolas. Recentemente, investiu na reformulação do seu site e também na criação de um aplicativo para acesso ao Portal do Aluno. Em janeiro, o craque Diego Ribas, do Flamengo, foi anunciado como novo embaixador da marca, que já conta com a atriz mirim Maísa Silva como garota propaganda desde 2013.

Fundada há mais de quatro décadas por Carlos Diogo, a primeira unidade foi instalada em Vaz Lobo, no Rio de Janeiro. O atual presidente, Clodoaldo Nascimento, recebeu, em 1990, um convite para assumir a gerência de uma das unidades do Rio de Janeiro. Em 2004, Clodoaldo comprou a marca Yes! e, dois anos depois, a empresa ingressou no segmento de franchising. No primeiro ano, abriu 10 unidades. Hoje, 13 anos depois, a rede tem 150 unidades em funcionamento. Quando Clodoaldo assumiu a operação, a Yes! Idiomas tinha cinco funcionários, hoje são cem profissionais trabalhando diretamente na administração da rede.

Serviço: Yes! Idiomas na 27ª Franchising Fair Nordeste

Data:19 a 21 de maio. Sexta e sábado, das 13h às 21h, e domingo das 14h às 19h

Local: Bela Vista Shopping Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 - Salvador, BA Mais informações: www.cursoyes.com.br