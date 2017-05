Com faturamento de 250 mi, rede de supermercados abre sua 14° loja no RJ

O SuperPrix Supermercados inaugura sua 14° loja carioca, e seu segundo endereço na Zona Sul - no bairro de Ipanema. Com mais de 500m2, entre a Vinícius de Moraes e Visconde de Pirajá, a loja oferece cerca de 7 mil itens, entre sortimentos variados, comodidades e diferenciais para os clientes, com padaria e confeitaria gourmet, sessões especiais de queijo, vinhos e produtos de bem estar, além de consultoria de especialistas e sommeliers.

Entre os destaques, a Delicatessen Delix com produção de pães artesanais, rótulos nacionais e importados de vinhos, cervejas especiais e azeites de nacionalidades diferentes. Os tradicionais doces, tortas e pães artesanais são preparados por um time de padeiros de primeira linha. Também estão previstas ações especiais na unidade como festivais, harmonizações, Workshops e degustações.

Com o slogan "Um supermercado pra chamar de seu", a marca explora o DNA e o estilo descontraído carioca, enfatizando a proposta da loja, que é convidar os clientes a um atendimento bastante personalizado.

- Estamos muito felizes com a chegada do SuperPrix em Ipanema! Cada detalhe da loja foi minuciosamente planejado, para que o cliente encontre tudo o que precisa e seja também surpreendido com muitas novidades e comodidades, além do nosso excelente atendimento - comemora Viviane Areal, CEO do SuperPrix.

O SuperPrix Supermercados também conta com e-commerce (www.superprix.com.br), que cobre toda a Zona Sul com mais de 3500 produtos, facilidades de pagamento, navegação segura e rápida, além de reproduzir fielmente os principais pilares: atendimento de qualidade com foco no cliente, inovação, mix de produtos e segurança.

Outro diferencial da marca que chega a Ipanema são os projetos sociais que os clientes podem participar. O Bolsa Solidária, consiste na venda de bolsas alimentícias no portal do SuperPrix, mensalmente entregues ao INCAvoluntário e a Casa Ronald. E a feirinha "As aparências enganam" que oferece alimentos com aspecto "incomum" - cenouras com duas pernas, legumes maiores, beterrabas, chuchus, entre outros (que normalmente são desprezados pelo consumidor), com 30% de desconto e parte da renda revertida para instituições carentes conveniadas.

A primeira unidade da rede foi inaugurada na Tijuca há 19 anos e após a abertura da nova filial Ipanema, está prevista a inauguração do primeiro endereço da marca na Barra da Tijuca - dois endereços nobres da cidade. A marca registrou o faturamento de 250 milhões em 2016.