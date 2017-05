Como estabelecimento ‘Dog Friendly’, Shopping Grande Rio recebe primeira loja ‘Pet Social’ do Rio

O Shopping Grande Rio apresenta ao público da Baixada Fluminense uma novidade do universo pet.

O empreendimento inaugura a primeira loja ‘Pet Social’ do Rio de Janeiro. E aos que pensam que é apenas mais um pet shop, estão enganados. O novo espaço promoverá a adoção consciente de animais, oferecendo ações voltadas aos bichanos, como adoção via petbook e feiras de adoções, além da venda de objetos pets com renda revertida para os animais amparados pelo Projeto Entre Pegadas.

A chegada da loja a São João de Meriti veio do convite do Shopping ao projeto ‘Entre Pegadas’, um parceiro antigo da instituição, com o objetivo de divulgar o trabalho realizado pelo programa, que auxilia e ampara protetores independentes de animais, que não dispõem de recursos.

Espaço promoverá a adoção consciente de animais, oferecendo ações voltadas aos bichanos, como adoção via petbook e feiras de adoções, venda de objetos pets com renda revertida para os animais amparados pelo Projeto Entre Pegadas

No local, poderão ser encontrados produtos pets, como brinquedos, coleiras, peitorais, bandanas e roupinhas, além de produtos para ‘humanos’, como camisas, sacolas, adesivos e chaveiros exclusivos da marca. Os preços vão variar de R$ 5 a R$ 60.

A loja promoverá diversas ações como o ‘Pet Brechó’, de produtos novos e seminovos, tanto para pets quanto para seus donos, e também aceitará doações de diversos itens, como: ração de cães e gatos, camas, casinhas, potes, coleiras, jornal, roupas de casa e toalhas, novos ou usados, além de medicamentos. O horário para a entrega de doações será sempre às segundas, quartas, sextas e sábados, das 14h às 20h. A renda das vendas realizadas na loja será revertida ao projeto ‘Entre Pegadas’.

Um motivo à mais para visitar o espaço, é o cenário para fotos com seu cãozinho, os clientes poderão registrar aquela selfie divertida, gratuitamente.

Aos que participarem de atividades de engajamento com curtidas e compartilhamentos da Página no Facebook, Instagram, e aplicativo Joyz (Aplicativo para quem quer postar boas ações e compartilhar o bem. Funciona também como uma plataforma de financiamento coletivo para ajudar ONGs, abrigos ou qualquer instituição de apoio, por meio dos likes dos usuários nas mensagens e fotos compartilhadas), será dado o direito de participar da brincadeira “Roleta”. Bastará rodar uma roleta na loja, e ver sua sorte girar na conquista de um brinde.

Os clientes ainda contam com a ação “Pet da Semana” que, destacarão por meio de fotos, os cãezinhos e gatinhos disponíveis durante aquela semana para adoção na loja. Ao longo do ano serão oferecidos diferentes atividades e palestras temáticas. Tudo isso para que os apaixonados por pets possam ter um local voltado para este universo.

Para a gerente de Marketing do Shopping Grande Rio, Vanessa Mourão, é uma alegria inaugurar a primeira loja pet com viés social do Rio de Janeiro. “Esta iniciativa visa reforçar aos nossos clientes que somos um Shopping ‘Dog Friendly’, amigo do cão, e promovemos ações de conscientização junto a este segmento. Queremos receber nossos clientes com seus cães e proporcionar momentos de lazer e diversão entre eles. E aproveitar para que outros animais sejam adotados por uma família”, comenta Vanessa.

Uma das organizadoras do ‘Entre Pegadas’, Camila Simões Moita, explica que interessados em ser voluntários no projeto podem contribuir de várias formas, tais como recolhendo doações, oferecendo sua casa como lar temporário, e, também, ajudando em campanhas de adoção e nos mutirões nos abrigos participantes.

O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti

Telefone: (21) 2430-5111