Shoppings apostam em campanhas promocionais para atrair consumidores no Dia das Mães

Os shoppings do Rio de Janeiro estão apostando em campanhas promocionais para atrair consumidores no Dia das Mães.

O Américas Shopping promove a campanha 'A Fantástica Caixa de Presentes'. A tradicional garra de ferro, instalada para buscar os brindes, tomará proporções imensas, possibilitando que o cliente participante seja suspenso dentro de uma enorme caixa cheia de presentes. A máquina será manipulada por amigos ou parentes, do lado de fora, através de um joystick. Ao capturar uma das caixas, o participante será presenteado com um brinde surpresa das lojas do shopping. Para participar da brincadeira, o cliente terá que baixar o aplicativo ‘Américas Shopping’, disponível para IOS e Android, e cadastrar uma nota fiscal de compra realizada nas lojas participantes do Américas Shopping, com o valor mínimo de R$ 50. Os brindes serão produtos ou vouchers de créditos em compras de diversas lojas do shopping, de moda feminina a lojas de departamento, passando pelas operações de alimentação, livraria e acessórios, com valores que variam de R$ 50 a R$ 400. Até o final da ação, a expectativa é entregar cerca de R$ 40 mil em brindes.

O West Shopping promove a ‘Campanha Mães & Namorados – Um coração, dois amores’, que faz alusão às duas datas, onde mãe, filho e namorados estarão lançando a linha de comunicação publicitária. Na ocasião, serão sorteados entre os clientes um automóvel da marca Toyota, modelo Etios Hatch X 2017|2018, 1.3, completo, branco perolizado, e 10 vales-compra, no valor de R$ 2 mil, cada, válidos para compras nas lojas participantes do Shopping. As trocas de notas por cupons serão realizadas de 18 de abril a 12 de junho de 2017, sendo dia 13 a data dos dois últimos sorteios.

O Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, e o Shopping Pátio Alcântara, em São Gonçalo, prepararam para seus clientes a campanha ‘Um Show de Presente’. A promoção sorteará junto ao público dois shows exclusivos de artistas consagrados da MPB – Diogo Nogueira, que vai comandar o show do Dia das Mães, e Nando Reis, escolhido para a apresentação do Dia dos Namorados. Para concorrer a um par de ingressos da campanha ‘Um Show de Presente’, que vigorará entre os dias 26 de abril e 12 de junho de 2017, os clientes deverão juntar R$ 150 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes e trocar por um cupom.

Já o Center Shopping Rio, em Jacarepaguá, promove a campanha ‘Amor em Dose Dupla’, em comemoração a duas datas marcantes: o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. No formato ‘Compre e Concorra’, a cada R$150,00 em compras, os clientes poderão trocar por um cupom, para concorrerem a sorteios de cinco Iphones 7 e dois vales-viagem no valor de R$6.000,00. Quem trocar cupons nas sextas, sábados e domingos ganhará cupons em dobro. A ação é válida até o dia 12 de junho.