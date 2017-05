'Accelarator Day' chega ao Rio em maio

O Rio de Janeiro se transformará na capital das startups neste mês de mês de maio ao receber um dos maiores eventos para empresas desse segmento no Brasil.

O Accelerator Day já reuniu mais de 2,5 mil pessoas interessadas em aprender como criar startups em suas edições na cidade de São Paulo em um evento com dez horas de duração, e que propõe trazer insights sobre inovação e empreendedorismo.

A recém-criada Satus, empresa de educação empreendedora do Rio de Janeiro, acaba de iniciar uma parceria com a StartSe, produtora do Accelerator Day e, com isso, passa a fazer parte do mapa dos maiores eventos de empreendedorismo do país. A Satus tem como sócios Fábio Cendão, Ricardo Motta, Danilo Martins, Ian Rochlin e Lucas Ziderich, empreendedores cariocas que resolveram se unir para promover conteúdo de relevância no estado, já tendo participado da organização de eventos com nomes de destaque do cenário nacional e internacional de startups, como o Startup Weekend Fintech Rio, Epic Game Jam, bate-papo com Conrad Egusa, entre outros.

Para o Accelerator Day, com uma metodologia própria, a StartSe criou um programa de dez horas em que os participantes do evento deixam de ser apenas ouvintes de palestras

Para o Accelerator Day, com uma metodologia própria, a StartSe criou um programa de dez horas em que os participantes do evento deixam de ser apenas ouvintes de palestras. Passam a aprender na prática as diversas fases de estruturação de uma startup, utilizando ferramentas disponíveis no material didático dinâmico que é colocado à disposição.

Executivos de startups de sucesso, como NIBO e ChefsClub, também estarão presentes, contando sobre sua trajetória e mostrando como o conteúdo teórico do evento é aplicado na prática do dia a dia das empresas.

Durante o evento, os participantes ainda fazem contato direto com o Vale do Silício com um dos fundadores da StartSe, Maurício Benvenutti, autor do best-seller 'Incansáveis' e responsável pelo escritório da empresa em São Francisco (Califórnia).

O evento será realizado no Royal Tulip São Conrado que receberá em seu centro de convenções os 400 participantes da edição carioca do evento no sábado, dia 27 de maio.

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no site do evento e o primeiro lote tem um desconto especial para os participantes.

Serviço: Accelerator Day - Rio de Janeiro

Data: 27 de maio, de 9h a 19h

Local: Hotel Royal Tulip São Conrado

Ingressos e mais informações: www.acceleratorday.com.br/rio/