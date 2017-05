Seminário vai orientar brasileiros que querem morar e empreender nos EUA

A atual crise econômica brasileira está levando muitas pessoas a optar por morar em outros países. Segundo dados da Receita Federal, em 2011 quase 8 mil pessoas informaram que estavam deixando o Brasil e em 2016 esse número subiu para 18.663 brasileiros que declararam que não receberiam mais rendimentos no país. Diante desse cenário, em que dobrou o número de pessoas que transferiram o domicílio fiscal para outro local fora do país, a Escola de Negócios GPS – Global Professional School, está lançando o 1º. Seminário Internacional “Como morar e empreender nos Estados Unidos na era Trump”, de 10 a 20 de julho, na Flórida, nos Estados Unidos.

A Global Professional School (GPS) é uma instituição de ensino formada por professores universitários com grande experiência em cursos de graduação, especialização, MBA, mestrado e doutorado, em instituições de ponta no Brasil e no exterior, como Ibmec, FGV, PUC, ESPM e FCU (Florida), entre outras. Com sede em Orlando, na Flórida e filial no Rio de Janeiro, tem atuação nacional e internacional, com especialistas em treinamento e desenvolvimento de pessoas.

No seminário serão oferecidas oito palestras e workshops com profissionais brasileiros que já residem nos Estados Unidos e são especialistas em imigração, sistema educacional, mercado imobiliário, construção de crédito, abertura de empresas, franquias e licenciamentos, liderança e montagem de equipes de alto desempenho, construção de um plano de negócios e coaching empresarial.

Alexandre Piquet, advogado especializado em imigração e sócio da Piquet Law Firm, em Miami, vai abrir o seminário. Ele vai falar sobre como fazer negócios, trabalhar nos Estados Unidos na gestão de Trump e sobre as mudanças com o novo presidente americano.

Segundo Jorge Bittencourt, idealizador do Seminário Internacional e Pós Doutorando em Educação pela Florida Christian University (EUA), “será um seminário de vivência, em que os participantes farão networking com quem mora nos Estados Unidos e é especialista em sua área de atuação. Daremos todo o suporte para quem quer se estabelecer lá, com a família, e cumprir todas as exigências solicitadas pelo governo americano”.

Durante cinco anos, Bittencourt, que possui grande experiência em consultoria empresarial, pesquisou o mercado norte-americano, se uniu a outros profissionais brasileiros com o objetivo de planejar um curso com orientações para os interessados em investir no sonho americano.

Para Sergio Behnken, sócio da GPS, coach empresarial e doutor em Business Administration pela Florida Christian University, “o grande diferencial é que as palestras serão em português, mas está incluída na programação, um curso intensivo de business english para atualizar a fluência no idioma local”.

Algumas iniciativas estimulam quem está pensando em deixar o país. O Consulado Geral do Brasil em Miami lançou, em fevereiro deste ano, uma cartilha orientando como empreender na Flórida. O guia foi elaborado para incentivar micro e pequenos empreendedores brasileiros a investirem na região. Confira o guia completo: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/como_empreender_na_florida.xml.

Alguns brasileiros também pretendem empreender fora do país. É o caso de Natashe Rayer, administradora de empresas, de 30 anos, que está analisando a possibilidade de ir para a América do Norte. Moradora do Recreio dos Bandeirantes, hoje ela é representante comercial de produtos alimentícios. "Tenho uma veia empreendedora e durante 8 anos tive uma loja no Rio de Janeiro. Não quero desperdiçar esse conhecimento. Pretendo fazer um mestrado nos Estados Unidos, que pode alavancar minha carreira, e montar um negócio lá", acrescentou.

As inscrições para o 1º Seminário Internacional podem ser feitas pelo site https://www.gpsbrasil-usa.com/. Os interessados farão investimento de 1.600 dólares, que podem ser pagos também em quatro parcelas de 400 dólares. As vagas são limitadas. A Escola de Negócios GPS oferece também cursos de curta e média duração com assuntos diversos que possam ajudar quem quer migrar para os Estados Unidos.

1º. Seminário Internacional “Como morar e empreender nos Estados Unidos na era Trump”

Data: 10 a 20 de julho de 2017

Local: Orlando (EUA)

Investimento: 1.600 dólares (à vista ou em 4 parcelas de 400 dólares, no câmbio do dia da matrícula)*

Inscrições: https://www.gpsbrasil-usa.com/

* Neste valor estão inclusas todas as palestras, o curso de inglês, os coffee breaks e o material didático.

Observação 1: palestras em português feitas por profissionais que residem nos Estados Unidos

Observação 2: Curso de inglês incluído na programação

Observação 3: a organização do evento oferecerá para os 10 primeiros que se inscreverem um passe de um dia para um dos parques temáticos da Disney, além de organizar passeios para a NASA e cidades próximas, a fim de ajudar na vivência em solo norte americano.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA (tema e palestrante)

Ø Processo de imigração para os EUA - Dr. Alexandre Piquet – advogado especialista em Imigração e sócio da Piquet Law Firm, em Miami

Ø Compra de negócios e Franquias nos EUA - Sr. Wagner Almeida - Diretor Internacional da Global Franchise e especialista em negócios nos EUA

Ø Liderança e equipes de alto desempenho - Dra. Lucelena Ferreira - Professora Doutora, com especialização em Liderança pela Universidade de Stanford

Ø Construção e manutenção de crédito nos EUA - Sr. Paulo Isayyid- Gerente de Contas de Pessoas jurídicas do Banco do Brasil Américas, em Orlando

Ø Educação nos EUA e validação de diplomas - Dr. Carlos Tasso - Professor Doutor da Argosy University, em Tampa, especialista em reconhecimento de instituições de ensino superior

Ø Como alugar ou comprar imóveis nos EUA - Sr. Christopher Taddei – Corretor da Florida Connexion Propperties e especialista em venda e locação de imóveis na Florida para brasileiros

Ø Planejamento de Marketing e Coaching Empresarial - Dr. Sergio Behnken e Dr. Jorge Bittencourt – Professores Doutores em Planejamento estratégico e Coaching com larga experiência em consultoria empresarial

Ø Empreendedorismo nos EUA - Sr. Jerry Docarmo, MA - Presidente e CEO da Harvest English Institute. Empreendedor e gestor na área de educação e consultoria internacional com mestrado pela Universidade de Notre Dame em gerenciamento e liderança.