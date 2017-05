Ossos Food Truck marca presença no Niterói Beer Fest 

O Ossos Food Truck – especializado em hambúrgueres artesanais – marca presença no próximo Niterói Beer Fest, será realizado nos dias 05, 06 e 07 de maio, de 12h às 22h, no Campo de São Bento, em Niterói.

Para o evento, o chef César Antunes aposta no Burguer de Costela e bacon (R$ 25,00) - Blend de costela e bacon, muçarela, maionese de cebola caramelizada e farofa de bacon no brioche de malte e o hambúrguer de capa de costela com maionese de bacon e cebola crocante (R$25,00).

Ossos Food truck: https://www.facebook.com/ossosft